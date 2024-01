Monitor Philips in 4K ora a un PREZZO TOP!

Siete a caccia di un nuovo monitor in 4K che possa completare la vostra postazione per PC e, perché no, consentirvi anche di tanto in tanto di giocare sulle vostre console? La proposta di Philips 276E8VJSB allora è quella che stavate aspettando: parliamo di un monitor IPS da 27" che gode di una risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), pensato sia per chi ha bisogno di grande precisione nell'utilizzo del computer, sia per chi magari vuole divertirsi con le sue console e con giochi che mirano al massimo ai 60 fps. Grazie allo sconto proposto ora su Amazon, potete comprarlo a 249€, in sconto rispetto ai 294,25€ abituali.

Monitor Philips 276E8VJSB, chi dovrebbe acquistarlo?

Se vi appassionano il design e la fotografia, o lavorate nel settore delle applicazioni grafiche, il monitor Philips 276E8VJSB è di certo ciò che fa al caso vostro. Con il suo pannello IPS da 27 pollici e la risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), questo schermo offre dettagli e colori vividi, indispensabili per chi richiede un'elevata precisione cromatica e una risoluzione cristallina. Non solo avrete a disposizione una qualità d'immagine di altissimo livello, ma potrete anche connettere due sorgenti simultaneamente grazie alla funzionalità Multiview, ideale per multitasking effettivo in modalità PIP o PBP. A questo si affianca un design raffinato, con cornici sottili su tre lati, che dà ampio respiro alle immagini senza creare troppo ingombro sulla vostra scrivania.

Inoltre, essendo dotato di 2 HDMI 2.0 e di Display Port 1.2, questo monitor può anche essere utilizzato per giocare in 4K e 60 fps sulle moderne console di ultima generazione, per godersi in particolare le avventure e giochi dalla forte impronta narrativa.

L'offerta per il monitor Philips 276E8VJSB rappresenta insomma un'ottima opportunità per chi cerca un compromesso tra elevate prestazioni tecniche e prezzo accessibile. Con un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di €294,25, vi consigliamo di approfittare di questa scelta vincente che combina design elegante e funzionalità avanzate.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

Questa offerta è solo una tra tutte quelle che potrete trovare sull'ampio catalogo del rivenditore Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati: si va dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, anche se noi su SpazioGames consigliamo prodotti destinati ai videogiocatori e agli amanti della tecnologia.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!