Lo studio italiano Stormind Games, con sede in Sicilia, ha appena concluso un nuovo round di finanziamenti che gli permetterà di espandere significativamente la propria capacità produttiva.

L'azienda, nota per aver creato la serie horror Remothered e per aver recentemente collaborato con 2K Games e Hangar 13 alla realizzazione della location siciliana di Mafia: The Old Country, utilizzerà il capitale raccolto per sviluppare un nuovo progetto legato a una proprietà intellettuale hollywoodiana.

Si tratta di un'evoluzione naturale per il team che aveva già lavorato su A Quiet Place: The Road Ahead, titolo horror ambientato nell'universo cinematografico della Paramount e pubblicato da Saber Interactive.

Il finanziamento è stato guidato da Marsa Holding, un family office che concentra i propri investimenti nel Sud Italia, con il supporto di importanti istituzioni finanziarie italiane come Intesa Sanpaolo e Mediocredito Centrale.

L'operazione ha portato Marsa Holding ad acquisire una quota del 10% in Stormind Holding, la società madre dello studio di sviluppo videoludico.

La filosofia che guida Antonio Cannata, CEO di Stormind Games, riflette un'ambizione profondamente radicata nell'identità culturale italiana.

In precedenti dichiarazioni, Cannata aveva espresso la sua visione di trasformare lo studio in una realtà capace di gestire più progetti contemporaneamente, mantenendo però saldamente l'indipendenza e lo spirito italiano che caratterizza il team.

L'obiettivo è creare qualcosa di iconico senza dover sottostare alle pressioni di investitori o proprietari esterni.

Vogliamo creare qualcosa di iconico usando le nostre risorse

"Veniamo da un retaggio di poeti e artisti", aveva spiegato il CEO, sottolineando come l'approccio italiano alle cose sia intrinsecamente artistico e come lo studio stia cercando di dimostrare questa specificità.

Allo stesso tempo, Stormind mantiene una visione internazionale nel design e nella scrittura dei videogiochi, consapevole che i loro prodotti sono destinati a un pubblico globale, non solo italiano.

Il portfolio dello studio dimostra questa capacità di muoversi tra diverse scale produttive e partnership editoriali.

Oltre ai già citati progetti horror legati a franchise cinematografici, Stormind ha pubblicato il titolo indie Batora: Lost Haven insieme a Team 17, costruendo la propria reputazione dopo il successo della serie Remothered, completamente autoprodotta.

La collaborazione con 2K Games per Mafia: The Old Country ha rappresentato un ulteriore salto di qualità, permettendo al team siciliano di mettere in mostra le proprie competenze su una produzione di alto profilo.

Secondo quanto dichiarato da Cannata, questa nuova iniezione di capitale rappresenta "una tappa fondamentale nella crescita di Stormind Games".

La partnership strategica con Marsa Holding e gli istituti finanziari italiani consentirà allo studio non solo di aumentare la propria capacità produttiva, ma anche di co-finanziare progetti ambiziosi insieme a publisher di primo piano.

Una strategia che potrebbe finalmente realizzare l'ambizione di Cannata di creare "qualcosa che non era mai stato fatto prima in Italia" nel settore videoludico, dimostrando che è possibile competere a livello internazionale mantenendo radici territoriali solide e un'identità culturale distintiva.