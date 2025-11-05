Valve ha finalmente risposto a una delle richieste più pressanti della community di Steam Deck, introducendo una modalità di download a basso consumo energetico che funziona a display spento. Si tratta di un'aggiunta che i possessori dell'handheld PC attendevano da oltre tre anni, praticamente dal day one del lancio avvenuto nel febbraio 2022. Questa funzionalità rappresenta un significativo miglioramento nell'esperienza d'uso quotidiana del dispositivo, soprattutto per chi gestisce librerie di gioco ampie e aggiornamenti frequenti, un aspetto cruciale considerando le dimensioni sempre più importanti dei titoli tripla A moderni.

Il funzionamento della nuova feature è stato progettato per massimizzare l'efficienza energetica durante il download dei giochi. Gli utenti potranno completare tutti i download attivi senza prosciugare la batteria dello Steam Deck, con il dispositivo che entrerà automaticamente in modalità sleep una volta completate tutte le operazioni. Per attivarla manualmente, basta premere il pulsante di accensione durante un download in corso e selezionare la nuova opzione di download a basso consumo, mentre è anche possibile configurarla per l'attivazione automatica durante i periodi di inattività.

Prodotto in caricamento

Durante questa modalità operativa, il display rimane spento per ridurre drasticamente il consumo di energia, ma Valve ha implementato un sistema di feedback pratico per monitorare l'avanzamento. Premendo il pulsante di accensione o semplicemente muovendo lo Steam Deck, apparirà una schermata di stato che mostra il progresso dei download in corso. Il sistema include anche una protezione della batteria: se la carica scende sotto il 20%, lo Steam Deck entrerà automaticamente in sleep mode, evitando di lasciare il dispositivo completamente scarico.

Questa implementazione risolve una problematica significativa che affliggeva gli utenti dall'inizio: in precedenza, lasciare lo Steam Deck in download comportava un consumo energetico elevato, costringendo molti giocatori a collegare il dispositivo alla corrente o a rinunciare alla portabilità durante l'installazione di titoli particolarmente pesanti. Con file di installazione che possono superare i 100GB per molti AAA recenti, la gestione intelligente dell'energia diventa fondamentale per un'esperienza handheld davvero wireless.

La feature è attualmente disponibile per tutti coloro che desiderano testarla attraverso i canali Beta e Preview del sistema operativo SteamOS. Come spesso accade con gli aggiornamenti Valve, il periodo di testing pubblico precede il rilascio sulla branch stabile, permettendo alla community di individuare eventuali bug o problemi prima della distribuzione generale. Chi utilizza questi canali sperimentali è abituato a ricevere in anticipo funzionalità innovative, accettando il rischio di possibili instabilità temporanee.