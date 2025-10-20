Il successo ottenuto con l'anno di Shadow potrebbe aver aperto le porte a una nuova strategia di marketing per il franchise del porcospino blu più famoso dei videogiochi. Takashi Iizuka, responsabile del Sonic Team, ha infatti espresso il desiderio di replicare questa formula ogni anno, dedicando ciascun periodo a un personaggio diverso dell'universo di Sonic. L'iniziativa dello scorso anno, che ha visto Shadow the Hedgehog protagonista assoluto, è stata concepita per preparare il terreno all'uscita di Sonic the Hedgehog 3 al cinema e al lancio del videogioco Sonic x Shadow Generations.

Durante un'intervista al Brasil Game Show tenutosi all'inizio di questo mese, Iizuka ha spiegato la sua visione futura per il brand. "L'anno scorso abbiamo promosso l'anno di Shadow, influenzati dal film, ma mi piacerebbe scegliere un tema ogni anno e mettere in evidenza personaggi diversi", ha dichiarato il dirigente di Sega. L'idea è quella di sincronizzare queste celebrazioni tematiche con i personaggi che appariranno nei futuri lungometraggi cinematografici, creando così un ponte narrativo tra i prodotti videoludici e quelli cinematografici.

Le previsioni su quale potrebbe essere il prossimo personaggio celebrato non sono così difficili da fare, considerando che un quarto capitolo cinematografico è già stato confermato ufficialmente. L'annuncio di Sonic the Hedgehog 4 è arrivato poco dopo l'uscita del terzo film lo scorso anno, con una data di rilascio già fissata per il 19 marzo 2027. Questo lascia ampio margine a Sega per pianificare una nuova campagna promozionale tematica.

Ma chi sarà il prossimo protagonista? La risposta potrebbe trovarsi nella scena post-credits di Sonic the Hedgehog 3, che svela l'arrivo di Amy Rose e Metal Sonic nel prossimo film. Per chi conosce la saga videoludica, questo potrebbe suggerire un'ispirazione tratta da Sonic CD, il classico titolo uscito originariamente per Sega CD negli anni Novanta. Un eventuale Anno di Amy sarebbe quindi la scelta più logica per accompagnare l'uscita del quarto capitolo cinematografico.

Resta da vedere se questa strategia includerà anche il lancio di nuovi videogiochi. Il successore di Sonic Frontiers potrebbe essere parte integrante di questa celebrazione? Gli appassionati italiani del riccio blu ricorderanno come Frontiers abbia rappresentato un ritorno alle origini con un'interpretazione moderna del gameplay classico, quindi l'attesa per un seguito è già alta.

La domanda che molti fan si pongono riguarda il futuro a lungo termine di questa iniziativa. Quali altri personaggi dell'ampio cast di Sonic potrebbero ricevere simili onori? L'idea di un Anno di Big the Cat, il gatto pescatore tanto amato quanto criticato dalla fanbase, potrebbe sembrare bizzarra ma non impossibile. E che dire di Cream the Rabbit, la coniglietta accompagnata dal suo fedele Chao? Le possibilità sono numerose, considerando i decenni di storia del franchise e la galleria di comprimari memorabili che lo popolano..