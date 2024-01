Smartphone OPPO A79 a PREZZO BOMBA: solo 249,99€

È tempo di sconti per l'elegante OPPO A79 5G, disponibile su Amazon al prezzo speciale di €249,99 anziché €349,90. Con la sua doppia fotocamera 50+2MP dotata di AI e la selfie camera da 8MP, vi garantirà scatti da ricordare e da condividere in ogni condizione. Inoltre, potrete anche godervi uno schermo da 6,72" a 90 Hz, in FHD+, per cogliere ogni dettaglio nelle immagini e per navigare sui vostri social network preferiti.

OPPO A79, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartphone Oppo A79 è un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone affidabile e che, a un prezzo accessibile, offra anche un buon comparto fotografico. Con corpo resistente anche all'acqua (certificazione IPX4) e 8 GB di RAM, è uno smartphone pronto a seguirvi nelle vostre avventure: è equipaggiato con 256 GB di memoria interna per l'archiviazione, che è possibile estendere fino a 1 TB.

La sua doppia fotocamera è però il piatto forte ed è costruita, con l'ausilio dell'IA, per consentirvi scatti dettagliati in qualsiasi condizione di luce. Dotato di batteria da 5.000 mAh, A79 è un telefono che vi accompagna serenamente nelle vostre scorribande e che si ricarica velocemente grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 33W. Grazie all'offerta in corso, potete risparmiare il 29% e portarlo a casa spendendo 249,99€ anziché 349,90€.

L'OPPO A79 5G è la scelta ideale per chi ricerca uno smartphone dal rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. È disponibile in due colori (nero e viola) e include nel prezzo anche il supporto per auto, che vi permette di tenere il telefono a vista, magari per la navigazione, mentre siete al volante, senza il bisogno di tenerlo in mano.

