La tastiera gaming più veloce al mondo ora a un prezzo SUPER su Amazon!

Avere un buon PC da gaming e non dotarsi di periferiche che siano all'altezza non è mai una buona idea: ecco perché avere una tastiera veloce è un'ottima idea. Alla sua velocità, però, una buona tastiera dovrebbe anche sposare un bon feeling dei tasti – e, perché no, un buon impatto dal punto di vista estetico. È qui che vi viene incontro la nuova offerte di Amazon, che propone l'ottima SteelSeries Apex Pro Mini con uno sconto dell'11%, permettendovi così di portarla a casa a soli 199,99€, con un ottimo risparmio rispetto ai 224,02€ proposti abitualmente.

SteelSeries Apex Pro Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di gaming che non si accontentano di meno della performance assoluta, la tastiera SteelSeries Apex Pro Mini è un vero e proprio must have. Grazie agli innovativi switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0, questi tasti si pongono lo scopo di essere la soluzione definitiva per chi ricerca la velocità: vantano infatti una attuazione che è ben 20 volte più veloce e una risposta 11 volte più rapida rispetto alle tradizionali tastiere meccaniche.

Si tratta quindi di una tastiera pensata per chi si diletta con gli eSport e ha bisogno di risposte velocissime. Inoltre, è anche possibile sbizzarrirsi con la personalizzazione, configurando i pulsanti per adattarli alle proprie necessità. E anche lo spazio non è un problema: parliamo di una tastiera 60% che, nonostante il corpo ridotto, vanta tutte le funzionalità di una full-size e una solida piastra superiore in alluminio.

Se quindi state cercando un modo di completare la vostra postazione da gioco PC con una tastiera che sia poco ingombrante, bella da vedere e performante, lo sconto proposto sulla SteelSeries Apex Pro Mini è quello che stavate aspettando.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

Questa offerta è solo una tra tutte quelle che potrete trovare sull'ampio catalogo del rivenditore Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati: si va dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, anche se noi su SpazioGames consigliamo prodotti destinati ai videogiocatori e agli amanti della tecnologia.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!