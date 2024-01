LEGO Optimus Prime ora a un PREZZO top: -14%!

Non c'è saga che i mattoncini LEGO non abbiano a loro modo omaggiato e questo vale anche per quella di Transformers, con i suoi potenti robot protagonisti, capitanati da Optimus Prime. E proprio Optimus Prime è protagonista di un interessante sconto su Amazon, che vi permette di portare a casa il suo set LEG risparmiando il -14% sul prezzo abituale!

LEGO Icons Optimus Prime, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati e i nostalgici che desiderano immergersi nei ricordi dell'infanzia, il LEGO Icons Optimus Prime rappresenta un'opportunità imperdibile per ampliare la propria collezione: questo set vi trasporta direttamente nell'universo dei Transformers, permettendovi di costruire il carismatico leader Optimus Prime, mattoncino per mattoncino. Con la capacità di trasformarsi da modalità robot a camion e viceversa, offre non solo una esperienza di costruzione divertente e stimolante, ma anche l'orgoglio di vedere il set esposto nella vostra casa, una volta che avrete composto i suoi 1.508 pezzi.

Consigliato a chi ha più di diciotto anni e dotato di numerosi punti di snodo per posizionare la statuetta finita, quest set è proposto in questo momento a 154,99€, in sconto rispetto ai 179,99€ normalmente previsti: significa che potete portarlo a casa risparmiando il -14% rispetto al costo abituale.

Come ogni set LEGO, insomma, non parliamo solo di un giocattolo, ma di un omaggio da collezione e anche di un modellino 2 in 1, considerando che permette di divertirsi sia nella sua forma estesa che in quella di camion. È inoltre dotato anche di diversi accessori, tra cui il Blaster, per equipaggiare Optimus Prime di tutto punto.

