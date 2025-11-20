Resident Evil 9: Requiem continua a essere avvolto da un’aura di incertezza. Pur con dichiarazioni ufficiali, trailer e interviste, i punti cruciali della trama restano nebulosi: su tutti, l’eventuale coinvolgimento di Leon S. Kennedy. A gettare benzina sul fuoco è stato ancora una volta l’insider Dusk Golem, una delle figure più discusse e seguite della community dedicata alla serie Capcom.

Stavolta, l’indiscrezione riguarda direttamente i contenuti post-lancio. Rispondendo a un fan, Dusk Golem sostiene che Capcom abbia già in lavorazione “almeno un DLC” dedicato a Requiem, benché il gioco debba ancora arrivare sugli scaffali. Secondo il leaker, questo contenuto aggiuntivo sarebbe incentrato su Alyssa Ashcroft, madre della protagonista Grace Ashcroft, già vista nei trailer ufficiali del gioco.

Prodotto in caricamento

Il collegamento tra Alyssa e la trama principale non è stato approfondito, e l’insider non ha fornito ulteriori dettagli. Tuttavia, la sola idea di un’espansione dedicata a un personaggio legato così strettamente alla protagonista ha immediatamente alimentato nuove speculazioni, sia sul ruolo narrativo che Alyssa avrà nel gioco base sia su eventuali eventi paralleli o prequel narrativi.

Naturalmente, tutto ciò va preso con cautela. Dusk Golem ha una storia di leak molto accurati, ma non mancano momenti controversi, come le sue affermazioni sulla presenza di Leon come personaggio giocabile, più volte smentite da Capcom. È difficile dire se Capcom stia depistando o se l’insider abbia ricevuto informazioni imprecise, ma la situazione ha contribuito a creare un clima di totale incertezza.

Al di là delle indiscrezioni, l’ipotesi di un DLC non è affatto improbabile. Resident Evil Village ha ricevuto un’espansione dedicata a Rose Winters, e Capcom ha ormai l’abitudine di supportare i capitoli principali con contenuti aggiuntivi significativi. Un DLC incentrato su Alyssa sarebbe perfettamente in linea con questa strategia, e l’idea di ampliare la storia di Requiem tramite un personaggio già centrale nella narrativa potrebbe risultare particolarmente appetibile per i fan.

In attesa di conferme ufficiali, l’unica certezza è che Requiem continua a generare discussioni, dubbi e teorie. E ogni fuga di notizie non fa che alimentare l’attesa per uno dei capitoli più enigmatici e chiacchierati degli ultimi anni.