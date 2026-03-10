Resident Evil Requiem si sta rivelando uno dei capitoli più importanti dell'intera saga survival horror di Capcom, e il team di sviluppo non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

A poche settimane dal lancio avvenuto a fine febbraio, il director Koshi Nakanishi ha confermato pubblicamente che il gioco riceverà un'espansione narrativa dedicata, alimentando ulteriormente l'entusiasmo di una community già in fermento.

Si tratta di una notizia significativa per tutti i fan del genere horror, considerando che Resident Evil Requiem ha già stabilito record storici per la franchise appena dopo il debutto.

Nakanishi ha condiviso l'annuncio tramite un breve video messaggio rivolto alla community, ringraziando i giocatori per il supporto ricevuto sin dal lancio.

Nel filmato, il director ha confermato che sono in arrivo diversi aggiornamenti, tra cui l'attesa photo mode, strumento ormai imprescindibile per i fan che amano immortalare i momenti più intensi delle avventure horror.

Ma la vera bomba è arrivata alla fine del messaggio: un'espansione narrativa che, come ha dichiarato Nakanishi, "esplorerà più in profondità il mondo di Requiem".

Sul fronte tempistiche, il director è stato volutamente cauto. "Ci stiamo lavorando intensamente in questo momento", ha dichiarato, aggiungendo però che i giocatori dovranno armarsi di pazienza prima di mettere le mani sul contenuto aggiuntivo.

Nessun dettaglio su cosa includerà effettivamente questa espansione: niente spoiler sulla direzione narrativa, nessuna anticipazione sul cast di personaggi coinvolti o sulle meccaniche gameplay che potrebbero essere introdotte.

Prima dell'espansione narrativa, tuttavia, arriverà qualcosa di più imminente: il team ha annunciato un minigioco in uscita intorno a maggio.

Anche in questo caso Nakanishi non ha fornito dettagli sul formato o sulle meccaniche, lasciando aperta la speculazione tra i fan. Nella storia recente della serie, i minigiochi hanno spesso offerto esperienze arcade distaccate dalla storia principale, come il celebre "The Mercenaries" nei capitoli precedenti.

I numeri parlano chiaro sul peso commerciale del titolo: 5 milioni di copie vendute in meno di sette giorni rappresentano un risultato straordinario per Capcom, che conferma ancora una volta di saper gestire con maestria la propria IP di punta.

Su Steam, Resident Evil Requiem ha fatto registrare il picco di giocatori simultanei più alto nella storia del franchise, superando i precedenti record di capitoli come Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake.