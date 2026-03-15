Nelle ultime ore è scoppiata una polemica attorno alla serie Remothered dopo l’annuncio del nuovo capitolo Remothered: Red Nun's Legacy.

Il creatore della saga, Chris Darril, ha dichiarato di non essere coinvolto nel progetto e ha accusato gli attuali responsabili di aver omesso il suo nome da trailer, comunicati e crediti, nonostante secondo lui esistano accordi che ne riconoscono la paternità creativa. Per questo ha incaricato i suoi legali di intervenire.

Il caso si è complicato quando alcuni utenti su X hanno segnalato modifiche alla pagina Wikipedia della serie, dove diversi riferimenti al ruolo di Darril sarebbero stati rimossi o ridimensionati, alimentando ulteriormente il sospetto di una sorta di “cancellazione” simbolica dell’autore dalla storia del franchise da parte di un membro di Stormind Games (come evidenziato dalla stessa pagina Wikipedia).

Il cambiamento più evidente riguardava un passaggio che citava un apprezzamento pubblico da parte di Keiichiro Toyama, storico autore giapponese noto per aver dato vita alla serie Silent Hill. Nella versione originale della pagina, Toyama lodava esplicitamente il lavoro di Darril, sottolineando di aver apprezzato in particolare la scrittura del progetto e lasciando perfino intendere l’idea di una possibile collaborazione futura.

Nella revisione comparsa su Wikipedia, però, qualcosa è cambiato: il riferimento diretto all’autore italiano era sparito. Il commento positivo di Toyama era ancora lì, ma trasformato in un generico complimento rivolto allo “sviluppatore” o al “team”, eliminando ogni collegamento esplicito con Darril. Una modifica apparentemente sottile, ma sufficiente per far storcere il naso a più di un utente.

La cosa non è passata inosservata. Alcuni membri della community hanno confrontato le revisioni della pagina e segnalato la discrepanza, portando rapidamente alla luce la modifica. Nel giro di poco tempo la voce è stata nuovamente aggiornata e il riferimento a Darril è tornato al suo posto, come se qualcuno avesse deciso che forse cancellare completamente il creatore della serie fosse un po’ troppo.

Il tempismo, peraltro, non aiuta a smorzare le polemiche. La saga Remothered è tornata recentemente sotto i riflettori per via dell’annuncio di Remothered: Red Nun's Legacy, nuovo capitolo della serie che però non vede coinvolto il suo autore originale. Una situazione che ha già sollevato più di qualche tensione sul tema della paternità creativa del progetto.

In questo contesto, anche una semplice modifica a una pagina Wikipedia finisce inevitabilmente per assumere un significato più ampio. Perché quando il nome di chi ha ideato una saga inizia a sparire (prima dai progetti ufficiali e poi persino dalle citazioni online) non è più una semplice svista.