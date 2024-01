SUPER sconto su questo bellissimo TV TCL Mini LED 65" 4K! (-11%)

Non perdere l'opportunità esclusiva di immergerti nell'esperienza visiva senza precedenti della TV Mini LED TCL 65C841. Questo modello da 65" è dotato di un pannello QLED con una frequenza di 144Hz e una risoluzione 4K Ultra HD, offrendo immagini sorprendentemente vivide e dettagliate grazie alla tecnologia Mini LED e al 4K HDR Premium 2000. Perfetto per ogni tipo di contenuto, dal cinema agli sport, con Google TV per accesso illimitato ai tuoi programmi preferiti. Incredibilmente, Amazon lo propone a solo €1099,90, scontato dal prezzo originale di €1240,42. Si tratta di un risparmio di oltre l'11%!

TCL 65C841, chi dovrebbe acquistarlo?

Sei appassionato di cinema e non perdi occasione per goderti l’ultima uscita nella comodità di casa tua? Allora il TCL 65C841 è la TV che fa per te. Con il suo pannello Mini LED 65”, non solo porta nel salotto una qualità visiva paragonabile a quella delle sale, ma supera le aspettative grazie alla tecnologia QLED, che garantisce colori vividi e una luminosità adattabile ad ogni condizione di luce. Questa TV è l'ideale per chi cerca un'immersione totale nei film e nelle serie, con dettagli nitidi garantiti da una risoluzione 4K Ultra HD e un'esperienza sonora avvolgente grazie al sistema audio Onkyo 2.1 e alla compatibilità con Dolby Atmos.

Il display a 144Hz assicura una fluidità d'immagine eccezionale, rendendo gli attimi di gioco o le sequenze d'azione più emozionanti e realistiche. Inoltre, è estremamente facile da utilizzare grazie a Google TV: controllo vocale hands-free, compatibilità con Google Assistant e Alexa, e un mondo di contenuti a portata di voce. Senza contare la connettività impeccabile per chi è sempre alla ricerca di nuove app o servizi streaming.

L'offerta a 1099,90€ per il TCL 65C841 rappresenta un'opportunità imbattibile per immergersi in un'esperienza audiovisiva di qualità premium. Dalla visione di film e serie TV nella loro massima espressione grazie al Dolby Vision & Atmos, all'esperienza di un audio Onkyo 2.1 coinvolgente, questo TV è il cuore del tuo home entertainment. Non perdere l'occasione di portare a casa la tecnologia del domani a un prezzo accessibile oggi!

