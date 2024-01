Notebook Gaming HP con RTX 4050 al MINIMO STORICO! (-14%)

Se state considerando l'acquisto di un nuovo notebook gaming e desiderate una macchina potente senza spendere cifre esorbitanti, non perdete l'occasione offerta da Amazon per l'HP OMEN 16-wd0001sl. Questo modello, ideale sia per i gamer che per l'uso professionale, è dotato di un processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA RTX 4050 6GB. Approfittate di uno sconto del 14%: da 1.049,99€ a soli 899,99€!

HP OMEN 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook HP OMEN 16-wd0001sl è l'opzione perfetta per gli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni grafiche. Con la sua scheda NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB GDDR6, i giocatori potranno immergersi nei giochi più recenti con dettagli grafici al massimo, godendo di ray-tracing all'avanguardia e della potenza dell'architettura Ampere. Il display da 16,1" FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz offre una visualizzazione fluida e coinvolgente, ottimale per lunghe e intense sessioni di gioco. Anche i creativi come grafici e video editor apprezzeranno questo laptop per la sua elaborazione rapida e la fedeltà dei colori sullo schermo antiriflesso.

Questo notebook è anche consigliato per professionisti e studenti in ambito tecnico o scientifico, grazie ai suoi 16GB di RAM DDR5 e alla capiente memoria SSD PCIe NVMe da 512GB, che garantiscono un'efficace gestione di software complessi e una rapida elaborazione dei dati. Il suo design sofisticato, con tastiera retroilluminata RGB a quattro zone e poggia polsi in alluminio, lo rende un dispositivo che spicca non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per un'estetica di rilievo, adatta agli ambienti lavorativi più professionali.

