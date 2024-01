MOUSE GAMING CORSAIR DARK CORE, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 12%

Scoprite la precisione e la libertà del Corsair Dark Pro RGB, il mouse da gioco senza fili ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale. Dotato di tre modalità di connessione, un sensore ottico wireless di alta precisione da 18.000 DPI e una tecnologia hyper-polling avanzata, questo mouse garantisce una reattività impareggiabile. Sono inoltre presenti otto pulsanti programmabili e una comoda modalità di ricarica wireless Qi.

CORSAIR DARK CORE RGB PRO SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete alla ricerca di un mouse perfetto per le vostre sessioni di gaming competitivo, il Corsair Dark Core RGB fa davvero al caso vostro. Grazie alle sue caratteristiche, potrete avere prestazioni elevate senza il fastidio dei cavi: con tre modalità di connessione, inclusa la rivoluzionaria Slipstream Wireless a meno di 1 ms, vi assicurerà reattività immediata per ogni movimento, fondamentale durante i match.

Il sensore ottico di precisione a 18.000 DPI e la tecnologia hyper-polling vanno a chiudere un pacchetto perfetto per i gamer che cercano un'esperienza senza compromessi. I macro e gli otto pulsanti programmabili sono inoltre un'aggiunta fondamentale per chi ama personalizzare ogni aspetto delle proprie sessioni di gioco. Inoltre, se amate giocare a lungo adorerete la sua durata di circa 50 ore e la possibilità di ricaricare il mouse attraverso la tecnologia wireless Qi. Proposto in sconto a soli €89,99, scendendo da €101,77, questo mouse è perfetto per chi cerca un'esperienza senza compromessi.

In definitiva, il Corsair Dark Core RGB rappresenta l'ideale per i giocatori che vogliono avere il massimo dalle loro partite, grazie alla combinazione di versatilità, precisione di tracciamento e praticità di ricarica.

