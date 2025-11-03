Il mondo di Nintendo si prepara a svelare nuovi dettagli sul sequel cinematografico che tutti attendono. Secondo indiscrezioni provenienti da fonti specializzate nel settore dell'intrattenimento, il primo trailer completo di The Super Mario Galaxy Movie potrebbe essere diffuso nelle prossime settimane, accompagnando l'uscita nelle sale di un altro attesissimo film. La strategia di marketing sembra seguire le orme del successo del precedente capitolo animato dedicato all'idraulico più famoso dei videogiochi.

L'outlet specializzato My Time to Shine sostiene che il trailer sarà allegato alla proiezione di Wicked For Good, il cui debutto cinematografico è previsto per il 21 novembre. Questa mossa commerciale, se confermata, garantirebbe una visibilità enorme al progetto Nintendo-Illumination, sfruttando il pubblico di una produzione destinata a richiamare milioni di spettatori nelle sale di tutto il mondo.

La tempistica non lascia molto spazio all'immaginazione: se il trailer sarà effettivamente proiettato nei cinema in quella data, la sua pubblicazione online avverrà quasi certamente nello stesso periodo, permettendo ai fan di tutto il mondo di analizzare ogni dettaglio della nuova avventura galattica di Mario. Questo approccio rispecchia le moderne strategie di distribuzione dei contenuti promozionali, dove cinema e piattaforme digitali procedono ormai di pari passo.

L'annuncio ufficiale del film era arrivato lo scorso settembre attraverso un teaser incluso nel Nintendo Direct, confermando la data di uscita prevista per aprile 2026. La breve anticipazione aveva già scatenato l'entusiasmo dei fan, ansiosi di vedere come l'universo galattico del celebre videogioco verrà tradotto sul grande schermo dalla collaborazione tra Nintendo e Illumination Entertainment.

Per quanto riguarda il reparto doppiaggio, Nintendo e Illumination hanno confermato il ritorno dell'intero cast principale che aveva dato voce ai personaggi nel primo film. Chris Pratt riprenderà il ruolo di Mario, mentre Anya Taylor-Joy tornerà a interpretare la Principessa Peach. Charlie Day darà nuovamente voce a Luigi, Jack Black a Bowser, mentre Keegan-Michael Key e Kevin Michael Richardson riprenderanno rispettivamente i ruoli di Toad e Kamek. Le due compagnie hanno però specificato che i personaggi aggiuntivi e il resto del cast vocale verranno annunciati in un secondo momento.

Il lancio del trailer si inserisce perfettamente nelle celebrazioni per il 40° anniversario di Super Mario Bros, un'occasione che Nintendo sta sfruttando per annunciare una serie di progetti legati al suo personaggio più iconico. Durante le stesse celebrazioni, infatti, sono stati rivelati diversi titoli videoludici destinati a far felici i fan dell'idraulico baffuto.