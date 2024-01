Lo SPLENDIDO microfono HyperX Quadcast in MEGA sconto: -23%!

Si dice sempre che uno spettatore può passare sopra un'immagine non proprio nitida e perfetta, ma non sopra un brutto audio, che gracchia o non permette di sentire bene la voce dello streamer/creator di cui sta guardando il contenuto. Ecco perché portare a casa un microfono eccellente come HyperX QuadCast, soprattutto ora che è proposto in sconto a 107,69€ (abitualmente ne costa 139,99€) suona molto più che come una buona idea.

HyperX Quadcast, chi dovrebbe acquistarlo?

In questo caso parliamo di un microfono USB pensato specificamente per chi crea contenuti online: se, quindi, state realizzando la vostra postazione da streaming di videogiochi, HyperX Quadcast potrebbe essere il microfono ideale, anche grazie alla sua facilità di utilizzo. Si tratta di un microfono che vi basterà semplicemente collegare alla porta USB del vostro computer, per cominciare a utilizzarlo.

Inoltre, è anche dotato di un supporto incluso con braccio antishock: questo significa sia che non avete necessità di un braccio specifico per sistemarlo sulla vostra scrivania, sia che non vi serviranno particolari accorgimenti per evitare rumori fastidiosi in caso di urto mentre registrate/streammate. Semplicemente, il microfono oscillerà nel suo braccio, senza creare disturbi di nessun tipo.

Dotato di un ottimo sensore che cattura il suono della vostra voce oscurando i rumori di fondo, è anche dotato di un filtro antipop, per evitare i suoni esplosivi di lettere labiali come "p" e "b", quando le pronunciate. È inoltre estremamente versatile, poiché include quattro pattern, così da adattarsi a tutte le situazioni: quello ominidirezionale cattura i suoni da ogni direzione; quello cardioide cattura quelli frontali ed è perfetto per lo streaming e i video dove parlate; quello stereo divide l'audio in canale destro e sinistro, ideale anche per chi fa video ASMR e ha bisogno di un suono binaurale; infine, il pattern bidirezionale è perfetto se avete un ospite da intervistare seduto con voi all'altro lato del tavolo.

