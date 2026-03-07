Nel paddock del circuito di Melbourne, in occasione del Gran Premio d'Australia che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2026, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno indossato qualcosa di insolito: due caschi a grandezza naturale interamente costruiti con mattoncini LEGO. Non si trattava di una trovata pubblicitaria improvvisata, ma del preludio a un annuncio ufficiale che ha subito fatto il giro della comunità dei collezionisti: LEGO Editions e la Scuderia Ferrari HP hanno svelato due nuovi set dedicati ai caschi dei piloti, disponibili dal 1° maggio 2026 al prezzo di 89,99 euro ciascuno, con preordini già aperti dal 6 marzo presso store selezionati.

I due modelli da esposizione — il LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP (43014) e il LEGO Editions Casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP (43022) — si inseriscono nella consolidata linea Helmets del produttore danese, che negli ultimi anni ha saputo trasformare i caschi da corsa in oggetti d'arredo ambiti quanto le auto che li ispirano. Con 886 pezzi il primo e 884 il secondo, entrambi i set puntano su una qualità costruttiva superiore alla media della linea, grazie a un nuovo elemento visiera progettato appositamente e a una quantità di parti stampate che supera quella dei modelli precedenti della stessa categoria.

Il contesto dell'annuncio non è casuale. Il 5 marzo 2026, giorno di apertura del campionato, LEGO ha scelto Melbourne come palcoscenico per una presentazione che ha unito spettacolo e sostanza. I caschi a grandezza naturale indossati dai due piloti nel paddock sono stati realizzati dal LEGO Certified Professional Ryan "The Brickman" McNaught e dal suo team australiano — figura nota agli appassionati della scena LEGO istituzionale — con 60 ore di lavoro complessivo. Il risultato: 3.516 elementi per il casco di Leclerc e 3.744 per quello di Hamilton, ciascuno del peso di circa 3 kg e con un'altezza superiore ai 26 centimetri.

Due caschi, una sola tuta rossa: per la prima volta entrambi i piloti in mattoncini con i colori della Ferrari.

Dal punto di vista del collezionismo, entrambi i set portano con sé una novità di rilievo: le prime minifigure ufficiali dei rispettivi piloti con la tuta della Scuderia Ferrari HP. Nel caso di Leclerc, la minifigure lo ritrae nella versione da vincitore del Gran Premio di Monaco di F1 2024, una delle vittorie più emozionanti della sua carriera — il pilota monegasco che trionfa nel circuito cittadino per eccellenza, quello che ogni driver della Formula 1 sogna di conquistare. Per Hamilton, invece, si tratta della prima minifigure con la tuta rossa, segno tangibile di un cambiamento epocale nella carriera del sette volte campione del mondo, passato dalla Mercedes alla Ferrari nel 2025.

Il set dedicato a Leclerc non si limita alla resa cromatica del casco originale. Tra i dettagli riprodotti figurano il numero di gara #16, il cavallino rampante della Scuderia e i riferimenti personali che il pilota porta sul casco da anni: gli omaggi al padre scomparso e a Jules Bianchi, il pilota che fu il suo mentore e che perse la vita in seguito a un incidente durante il Gran Premio del Giappone 2014. Una presenza discreta ma significativa, che trasforma un oggetto decorativo in qualcosa di più intimo. Il set include anche una targhetta con la firma stampata del pilota, elemento che completa la componente espositiva del modello.

Anche il set di Hamilton si distingue per la cura dei dettagli: la livrea del casco riproduce fedelmente quella della stagione 2025, con il numero #44 tra gli elementi più riconoscibili. La targhetta con la firma del pilota britannico è presente anche qui, a specchio con il set del compagno di squadra. Le dimensioni finali di entrambi i modelli sono identiche: 18 × 13 × 11 cm, pensati per essere esposti su una scrivania o in una libreria senza occupare troppo spazio.

A guidare il processo di progettazione è stato John Ho, Model Design Master presso il Gruppo LEGO, che ha descritto il lavoro come una sfida tecnica piacevole: le curve dei caschi da corsa, ha spiegato, hanno richiesto soluzioni costruttive specifiche, mentre la fedeltà cromatica e la resa dei dettagli stampati hanno impegnato il team di designer in un lavoro certosino. Vedere i modelli prendere vita nel paddock di Melbourne, ha aggiunto, è stato per lui e per tutto il team un momento di soddisfazione concreta.

Sul fronte tecnico, vale la pena soffermarsi sul nuovo elemento visiera introdotto da questi due set: si tratta di un pezzo inedito, sviluppato specificamente per questa linea, che migliora sensibilmente il realismo del modello finito rispetto ai precedenti set della serie di caschi di/da Star Wars. Per chi segue da vicino le novità costruttive LEGO, è un dettaglio che fa la differenza nella resa espositiva complessiva e che potrebbe trovare applicazione in futuri set della stessa famiglia.

Considerato il profilo dei soggetti — due tra i piloti più seguiti e discussi del paddock contemporaneo, entrambi schierati sotto le insegne del marchio italiano più iconico nel motorsport — è lecito attendersi una domanda sostenuta fin dalle prime ore di preordine. I set saranno disponibili su LEGO.com e nei LEGO Store di tutto il mondo a partire dal 1° maggio 2026, ma i preordini sono già attivi dal 6 marzo. Il prezzo di 89,99 euro li posiziona in linea con gli altri set della serie Helmets dedicati alla Formula 1, una fascia che negli ultimi anni ha dimostrato di reggere bene tanto sul mercato primario quanto su quello del collezionismo secondario.