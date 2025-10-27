L'industria videoludica è in fermento per le voci sempre più insistenti su una nuova console portatile targata Sony, che potrebbe rappresentare il ritorno della casa giapponese nel mercato degli handheld dopo l'esperienza con PlayStation Vita. Le speculazioni si sono intensificate negli ultimi mesi, alimentate da indizi tecnici e dichiarazioni di figure chiave dell'ecosistema PlayStation, ma un'analisi approfondita di Digital Foundry suggerisce che la strada verso un vero dispositivo portatile di nuova generazione sia ancora lunga e complessa.

Il dibattito si è recentemente concentrato su una novità apparentemente innocua: la modalità Risparmio Energetico introdotta da Sony con un recente aggiornamento firmware per PlayStation 5. Questa funzionalità, che si inserisce nell'iniziativa ecologica di lungo termine dell'azienda, consente di ridurre il consumo energetico della console durante il gioco su titoli specifici come Death Stranding 2, Demon's Souls e Days Gone Remastered. Tuttavia, ciò che ha catturato l'attenzione degli appassionati non è tanto l'aspetto ambientale, quanto le somiglianze tra le specifiche operative di questa modalità e quelle ipotizzate per il presunto handheld di prossima generazione.

Gli esperti di Digital Foundry hanno condotto un'analisi tecnica dettagliata della modalità Risparmio Energetico, scoprendo che effettivamente riduce il consumo di energia fino al 50% o più per alcuni giochi. Il sistema raggiunge questo risultato limitando le prestazioni di CPU, GPU e larghezza di banda della memoria, creando uno scenario che superficialmente ricorda le specifiche rumoreggiate per il dispositivo portatile. Eppure, come spiega il team, i circa 100 watt ancora richiesti dalla console in questa modalità restano drammaticamente superiori ai 15 watt circa necessari per alimentare un dispositivo handheld funzionante con batterie convenzionali.

L'analisi ha rivelato dettagli interessanti sulle prestazioni dei giochi in modalità ridotta. Days Gone Remastered riesce a mantenere un'esperienza di gioco accettabile sia in modalità performance che quality, pur consumando una frazione dell'energia precedente. Demon's Souls, dal canto suo, deve scendere da 60 a 30 fotogrammi al secondo per funzionare con questo profilo energetico limitato. Questi compromessi evidenziano la complessità di adattare esperienze pensate per console domestiche a dispositivi portatili.

Rich Leadbetter di Digital Foundry suggerisce un'interpretazione alternativa: questa modalità potrebbe rappresentare un banco di prova per gli sviluppatori, permettendo loro di familiarizzare con le limitazioni che un futuro dispositivo portatile imporrebbe. In altre parole, Sony potrebbe star preparando il terreno tecnico e creativo per una console handheld, ma la modalità Risparmio Energetico da sola non costituisce una soluzione completa per il gaming portatile di nuova generazione.

Le voci su un ritorno di Sony nel mercato degli handheld hanno iniziato a circolare circa un anno fa, quando emersero indiscrezioni secondo cui l'azienda stava preparando una PlayStation 5 portatile per sfidare il dominio di Nintendo in questo segmento. A giugno, specifiche tecniche plausibili per questo dispositivo sono state rivelate da KeplerL2, innescando dibattiti accesi sulla fattibilità del progetto. L'interesse per questa possibilità è comprensibile: un handheld capace di eseguire il vasto catalogo di giochi PS4 e PS5 rappresenterebbe un'offerta estremamente attraente per milioni di utenti.

Proprio su questo punto si è espresso Shuhei Yoshida, ex dirigente PlayStation, che la scorsa settimana ha commentato come l'idea di un tale dispositivo "potrebbe essere molto attraente per tutte quelle persone che possiedono librerie di giochi su PS4 e PS5". La dichiarazione, pur cauta, conferma che l'argomento è nell'aria e che Sony è consapevole del potenziale commerciale di una simile proposta.

Ma l'orizzonte di Sony non si limita ai dispositivi portatili. L'azienda ha recentemente condiviso un video che vede protagonisti Mark Cerny, architetto di sistema di PS5, e Jack Huynh, vicepresidente senior di AMD, in cui si discutono nuove tecnologie che lasciano intendere le direzioni future per PlayStation 6. Yoshida stesso ha osservato che Sony non può semplicemente "continuare a fare le stesse cose" per garantirsi il successo con il nuovo hardware, suggerendo che cambiamenti significativi siano all'orizzonte.

Nonostante l'accumularsi di indizi, speculazioni e analisi tecniche, PlayStation e Sony non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali né sulla PS6 né su un eventuale dispositivo handheld di nuova generazione. La modalità Risparmio Energetico resta parte dell'impegno ambientale dell'azienda, con ogni sviluppatore che ottimizza individualmente i propri giochi per ridurre il profilo energetico. Che questo rappresenti anche un esperimento strategico per preparare gli studi allo sviluppo per piattaforme portatili rimane, per ora, nel regno delle ipotesi informate piuttosto che delle certezze.