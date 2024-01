Just Dance 2024 balla su Xbox a un PREZZO BASSISSIMO!

Anche il 2024 non può mancare l'appuntamento annuale con la danza made in Ubisoft, motivo per cui Just Dance 2024 da qualche mese è arrivato sul mercato, proponendovi nuove canzoni sulle quali scatenarvi. E se siete armati di Xbox Series X|S, ora potete approfittare del prezzo clamorosamente basso proposto su Amazon per il gioco: lo portate a casa a 29,98€, quindi tenete il salotto libero per trasformarlo in una sala da ballo.

Just Dance 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Da ormai tanti anni, la saga di Just Dance è sinonimo di gioco con cui divertirsi da soli o in compagnia a ritmo di musica. Con decine di canzoni su licenza, si balla seguendo la coreografia suggerita sullo schermo, scatenandosi sia da soli davanti alla TV, sia in compagnia dei propri amici durante una festa. È anche un ottimo modo di tenersi in allenamento e potete scoprire tutti i dettagli su Just Dance 2024 nella nostra recensione completa del gioco.

I giocatori più social apprezzeranno anche la facilità con cui si può condividere la propria passione: non servono accessori extra, vi basterà lo smartphone e l'app Just Dance 2024 Edition installata sulla vostra Xbox per iniziare a lasciare scorrere il ritmo. Questo titolo è l'ideale per chi cerca un divertimento immediato, ma anche per coloro che vogliono tenersi in forma e vogliono farlo in compagnia della musica – che rende anche le sudate molto più piacevoli!

In questo pacchetto per il 2024 potete trovare 40 brani nuovi rispetto a quelli proposti nella 2023 Edition, ed è anche supportata la retrocompatibilità online, per poter giocare insieme agli amici che non hanno ancora acquistato la nuova edizione del 2024. Ricordiamo che per giocare è necessario avere una connessione internet attiva.

