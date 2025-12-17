Terminator: Survivors cambia pelle e slitta ufficialmente al 2026. Nacon Studio Milan ha confermato che il progetto non arriverà più nel corso del 2025, come previsto in precedenza, segnando un nuovo rinvio per il titolo ambientato nell’universo creato da James Cameron. Ma il rinvio non è l’unica notizia rilevante: il gioco ha subito un profondo cambio di direzione che ne ridefinisce completamente l’identità.

Attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina Steam ufficiale, gli sviluppatori hanno annunciato che Terminator: Survivors non includerà più alcuna componente cooperativa. Nato inizialmente come un’esperienza open world con multiplayer co-op, il progetto diventa ora un titolo interamente single-player, pensato per offrire una visione più coerente e immersiva del mondo post-Giorno del Giudizio.

Secondo Nacon Studio Milan, la decisione è maturata dopo mesi di test interni e confronti con la community e i fan della licenza. L’obiettivo dichiarato resta quello di ricreare in modo fedele la brutalità dell’ascesa di Skynet e la disperata resistenza dell’umanità. Tuttavia, per raggiungere un livello di qualità adeguato sul fronte di shooting ed esplorazione, il team ha scelto di sacrificare il multiplayer, ritenuto incompatibile con la visione finale del progetto.

Non solo: il gioco non debutterà più in early access. Gli sviluppatori hanno deciso di abbandonare il modello di accesso anticipato per pubblicare direttamente una versione 1.0 completa e rifinita, quando lo stato del progetto lo consentirà. Al momento non è stata indicata una finestra di lancio precisa, ma il 2026 è ormai l’unico orizzonte temporale confermato.

Se il rinvio non sorprende, considerando il lungo silenzio che ha accompagnato lo sviluppo nel corso del 2025, il cambio di struttura è senza dubbio più inaspettato. Resta ora da capire quanto dell’impostazione originale sia sopravvissuto nel nuovo Terminator: Survivors e se questa svolta riuscirà a convincere i giocatori al momento del lancio.

Nel frattempo, chi sente il bisogno di tornare subito a combattere le macchine può già mettere le mani su Terminator 2D: No Fate, uscito da poco su PC e console.