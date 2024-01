I geniali Apple AirTag tornano finalmente in SCONTO!

Mai più la paura di perdersi qualcosa: è questo il motivo per cui sono nati prodotti come gli Apple AirTag, delle vere e proprie etichette intelligenti che vi permettono di tenere sempre sotto controllo sul vostro iPhone la posizione degli oggetti ai quali assocerete i vostri Tag. Da qualche ora, finalmente il bundle da quattro AirTag è tornato in offerta su Amazon: potete acquistarlo spendendo 105€ anziché 129€.

Apple AirTag, chi dovrebbe acquistarli?

Per coloro che desiderano la serenità di sapere sempre dove si trovano i propri oggetti più preziosi, l'Apple AirTag in confezione da quattro pezzi è l'offerta da non lasciarsi sfuggire: eleganti e discreti, questi piccoli dispositivi vi cattureranno non solo per il design minimalista tipico della casa di Cupertino, ma per la loro incredibile utilità quotidiana. Se siete stanchi di perdere tempo alla ricerca di chiavi, borse o addirittura animali domestici (ma qui forse toccherebbe essere un po' meno sbadati, dai!), un semplice tap vi permetterà di localizzarli grazie all'integrazione con l'app "Dov'è" che già utilizzate per i vostri dispositivi Apple. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, gli utenti di iPhone 11 in poi beneficeranno della funzione "Posizione precisa": si tratta di un vero e proprio navigatore che vi condurrà direttamente all'oggetto smarrito.

Questi AirTag sono insomma un fedele compagno per chi vuole garantire sicurezza agli elementi personali in ogni contesto, grazie alla loro resistenza all'acqua e alla polvere e una batteria che dura oltre un anno. Immaginate, ad esempio, di volare spesso e avere paura che la vostra valigia venga smarrita: grazie ad AirTag, potrete sapere sempre dove si trova. E il tutto con 105€, che permettono di portare a casa ben quattro esemplari, da applicare a... ciò che perdete più spesso, sì.

Considerando l'utilità degli Apple AirTag e il fatto che raramente i prodotti Apple si prestino a oscillazioni di prezzo, si tratta senz'altro di un'offerta che fa gola a chiunque stesse aspettando un'occasione per comprarli.

