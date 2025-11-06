Il mondo dei picchiaduro si prepara ad accogliere un crossover che farà parlare gli appassionati per settimane. SNK ha ufficializzato l'arrivo di uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi nel suo ultimo titolo: Chun-Li di Street Fighter farà il suo ingresso in Fatal Fury: City of the Wolves il prossimo 5 novembre come contenuto scaricabile.

Si tratta di un evento significativo che unisce due delle franchise più celebri del genere, separatamente sviluppate da Capcom e SNK.

La celebre agente di Metro City, doppiata in inglese da Jennie Kwan e in giapponese da Fumiko Orikasa, non arriva a South Town per caso. Secondo quanto rivelato dalla software house giapponese, il personaggio sarà inserito nel tessuto narrativo del gioco con una motivazione precisa: indagare sulla ricomparsa di una famigerata organizzazione criminale.

Gli appassionati di Street Fighter riconosceranno immediatamente il riferimento a Shadaloo, la sindacato criminale che ha rappresentato per anni l'antagonista principale della serie Capcom.

La caratterizzazione del personaggio sottolinea le qualità che hanno reso Chun-Li un'icona videoludica globale. SNK descrive la combattente come una World Warrior dalla forza, stile e grazia impareggiabili, tanto che pochissimi "lupi" di South Town potrebbero reggere il confronto con lei.

In modo intrigante, la descrizione ufficiale accenna a una sola figura capace di tenerle testa: la "focosa kunoichi del clan Shiranui", un chiaro riferimento a Mai Shiranui, uno dei personaggi storici di Fatal Fury.

L'integrazione di Chun-Li nel gioco non si limita a una semplice aggiunta al roster dei combattenti. SNK ha infatti preparato contenuti narrativi dedicati attraverso due modalità distinte.

La Arcade Mode presenterà una storia in cui l'agente cinese giunge a South Town dopo aver sentito voci preoccupanti riguardo Shadaloo, mantenendo quindi coerenza con il background del personaggio originale.

Ancora più interessante appare la modalità Episodes of South Town, che offrirà un'avventura in stile gioco di ruolo dedicata esclusivamente a Chun-Li. In questa modalità single-player, il personaggio risponderà a un invito per condividere le proprie conoscenze ed esperienza nel kung fu con gli abitanti della città.

Un approccio narrativo che valorizza l'aspetto di maestra d'arti marziali del personaggio, spesso sottovalutato rispetto alla sua natura di combattente.

Fatal Fury: City of the Wolves, ricordiamo, è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e PC attraverso Steam ed Epic Games Store.

L'annuncio è stato accompagnato da una serie di trailer che mostrano il personaggio in azione: un filmato dedicato alla data di uscita, un trailer animato disponibile sia in inglese che in giapponese, e un video di analisi approfondita delle caratteristiche del personaggio, anch'esso localizzato in entrambe le lingue per soddisfare la fanbase internazionale.

Questo crossover rappresenta un momento significativo per la scena dei giochi di combattimento, dimostrando come le barriere tra franchise storicamente concorrenti possano dissolversi per offrire esperienze inedite ai giocatori.

L'arrivo di Chun-Li in un universo diverso dal suo habitat naturale apre scenari narrativi interessanti e possibilità di gameplay che i fan delle due serie attendevano da tempo.