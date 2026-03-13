Gli appassionati di RPG sono in fermento in queste settimane, divisi tra le voci insistenti su un possibile ritorno di The Witcher 3: Wild Hunt con nuovi contenuti e le speculazioni sul futuro di CD Projekt Red come studio.
La software house polacca, celebre per aver trasformato un lancio disastroso come quello di Cyberpunk 2077 nel 2020 in un caso di studio sulla redenzione videoludica, si trova ora al centro di due narrazioni parallele che tengono col fiato sospeso la community di appassionati di RPG in tutto il mondo.
La risposta ufficiale dello studio, arrivata tramite i canali social, chiude almeno una di queste porte nel modo più diretto possibile.
A scatenare il dibattito era stata una domanda di un fan rivolta direttamente a CD Projekt Red, che chiedeva apertamente se The Witcher 3 stesse per ricevere del "DLC segreto", alimentata dai rumor che circolano con insistenza sulla possibilità di nuovi contenuti per il gioco a distanza di oltre undici anni dal lancio originale.
La risposta dello studio non lascia spazio a interpretazioni: "Non abbiamo piani per DLC aggiuntivi o espansioni. Se qualcosa dovesse cambiare, vi informeremo tutti!" Una dichiarazione che, almeno formalmente, mette la parola fine alle speculazioni sul destino del capolavoro di Geralt di Rivia.
La vera domanda che emerge da questa vicenda riguarda però il presente operativo dello studio: dove sono concentrate le energie di CD Projekt Red in questo momento? Tutto lascia intendere che il team sia focalizzato sullo sviluppo di Cyberpunk 2, il sequel del controverso RPG ambientato in un futuro distopico, attualmente ancora in fase di pre-produzione.
Un progetto che, per sua natura, richiede risorse massicce e giustificherebbe il rallentamento di qualsiasi supporto post-lancio ai titoli precedenti.
Sul fronte di Cyberpunk 2, le indiscrezioni più interessanti arrivano da Mike Pondsmith, il creatore del gioco di ruolo cartaceo originale su cui si basa il franchise. Pondsmith ha dichiarato di voler vedere Keanu Reeves tornare nei panni di Johnny Silverhand, e di aver già immaginato le modalità narrative per rendere possibile questo ritorno.
Non solo: il designer ha anche anticipato che il sequel includerà una seconda città oltre alla Night City già esplorata nel primo capitolo, descrivendola come una sorta di "Chicago andata storta", con apparenti rimandi a questa location già presenti nelle sequenze finali del DLC Phantom Liberty.