Koei Tecmo ha svelato i requisiti ufficiali per PC di Nioh 3, nuovo capitolo della serie action RPG dark ambientata nel Giappone infestato dagli yokai. Ecco quindi cosa servirà per eseguirlo in condizioni accettabili o ottimali.

Nioh 3 riprende la formula classica del franchise, proponendo combattimenti impegnativi contro mostri letali, yokai terrificanti e villaggi avvolti da un’atmosfera oscura e misteriosa. Ogni scontro richiederà precisione, lettura del nemico e la capacità di reagire rapidamente ai colpi più devastanti.

Per quanto riguarda la versione PC, il team ha condiviso sia i requisiti minimi sia quelli consigliati, specificando però un dettaglio importante: entrambi i profili sono pensati per l’upscaling, e non per risoluzioni native.

Non è inoltre chiaro se il gioco supporterà sin dal day one DLSS, FSR e XeSS, o soltanto alcune di queste tecnologie.

Nioh 3 – Requisiti minimi

Processore: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 2600 (6 core / 12 thread) o superiore

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB

OS: Windows 11

DirectX: 12

Archiviazione: 125 GB su SSD

Note aggiuntive: giocabile a 1080p / 30 fps con preset “Lightest” e upscaling

Requisiti consigliati

Processore: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X (6 core / 12 thread)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB

OS: Windows 11

DirectX: 12

Archiviazione: 125 GB su SSD (NVMe consigliato)

Note aggiuntive: giocabile a 1080p / 60 fps con preset “Standard” e upscaling

Nioh 3 sarà disponibile su PC dal 6 febbraio 2026, al prezzo di 80 euro nella sua edizione Standard. Per ora la pagina Steam non mostra alcuna traccia di Denuvo, anche se non è escluso un inserimento successivo. Il nostro Andrea Maiellano è volato a Parigi a provarlo: ecco la sua anteprima.