Il ritorno alle origini paga, e Battlefield 6 ne è la prova lampante. L'ultimo capitolo della storica serie FPS di Electronic Arts e Battlefield Studios non si è limitato a riconquistare i fan delusi dai precedenti capitoli: ha letteralmente dominato il mercato videoludico del 2025, posizionandosi come il gioco più venduto dell'anno e registrando il mese di lancio più impressionante degli ultimi tre anni.

Un risultato che assume contorni ancora più significativi considerando il contesto competitivo, con Call of Duty: Black Ops 7 lanciato praticamente nello stesso periodo e titoli AAA di peso come Monster Hunter: Wilds e Borderlands 4 già sul mercato.

I numeri parlano chiaro: 7 milioni di copie vendute nei primi tre giorni e 750.000 giocatori concorrenti su Steam al lancio sono cifre che testimoniano un appetito vorace della community per uno sparatutto che finalmente riporta la serie alle sue radici.

Il team di sviluppo non ha esitato a rivendicare il titolo di "sparatutto più venduto dell'anno", una dichiarazione coraggiosa considerando l'uscita ravvicinata del nuovo Call of Duty, ma supportata dai dati Circana che confermano il dominio commerciale del titolo EA.

Le classifiche di ottobre raccontano di un vero e proprio trionfo. Battlefield 6 ha superato pesi massimi come Pokémon Legends: Z-A, Ghost of Yotei, NBA 2K26, The Outer Worlds 2 e Little Nightmares 3.

Ma è guardando ai risultati complessivi del 2025 che il quadro si fa ancora più impressionante: il gioco ha battuto titoli del calibro di Monster Hunter: Wilds, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Elden Ring Nightreign e Kingdom Come: Deliverance 2, senza dimenticare i veterani del 2024 come Call of Duty: Black Ops 6 e Helldivers 2 che continuavano a macinare vendite.

La formula del successo risiede in una precisa scelta di game design: il ritorno alla struttura basata sulle classi che aveva reso grande la serie. Dopo anni di esperimenti poco convincenti, culminati nel disastro reputazionale di Battlefield 2042 del 2021, gli sviluppatori hanno fatto marcia indietro sulle scelte più controverse.

Il risultato è un FPS che offre un vasto arsenale di armi, gadget di classe tatticamente rilevanti, il sistema di distruzione ambientale più avanzato mai visto nella serie, undici mappe al lancio e diverse modalità di gioco, oltre a una campagna single player che non delude.

La mossa strategica di lanciare Battlefield REDSEC, un battle royale free-to-play collegato all'universo del gioco, si è rivelata vincente. Sebbene non contribuisca direttamente alle cifre di vendita, questa modalità competitiva che sfida direttamente Call of Duty: Warzone ha funzionato come perfetto strumento di marketing, attirando giocatori che dopo aver assaggiato il gunplay del titolo hanno deciso di acquistare l'esperienza completa

Per chi non avesse ancora provato il titolo, EA e Battlefield Studios hanno annunciato un free trial dal 25 novembre al 2 dicembre, che permetterà di testare tre mappe attraverso cinque modalità di gioco diverse. Una mossa intelligente per convertire gli indecisi, con il progresso apparentemente trasferibile alla versione completa in caso di acquisto successivo.