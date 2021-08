Notebook Apple Macbook Air a un prezzo super tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai notebook.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo il notebook Apple MacBook Air in colorazione Space Gray a soli 949,90€, rispetto agli usuali 1.1.58,99€ di listino, con un risparmio reale di 209,09€.

Sotto la scocca, il notebook Apple MacBook Air è animato dal nuovo SoC proprietario M1 dotato di otto core, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata. Il dispositivo è completamente silenzioso, data l’assenza di ventole, ed è in grado di offrire prestazioni ottimali e un’elevata autonomia.

Il computer portatile Apple MacBook Air è dotato di un display retina da 13,3″ IPS con la risoluzione di 2.560×1.600 pixel. Non manca neppure il supporto alla tecnologia True Tone, tramite la quale la gradazione cromatica viene regolata in modo automatico in base ai colori presenti nell’ambiente per fornire un comfort ottimale in qualsiasi circostanza.

Offerte del giorno eBay: sconti su notebook

Offerte ancora disponibili