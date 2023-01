NordVPN: sconti fino al 63% per iniziare l’anno in sicurezza!

Per festeggiare l’arrivo del 2023, NordVPN ha lanciato un’imperdibile offerta che vi permetterà di ottenere un abbonamento di due anni a partire da appena 3,49€ al mese, pagando quindi complessivamente solo 83,76€ per i primi due anni (pari al 57% di sconto!).

Nel caso desideraste avere dei servizi aggiuntivi, come un password manager multipiattaforma o data breach scanner, il costo sale a 4,49€ al mese (per un totale di 107,76€ per i primi due anni rispetto agli usuali 253,92€, con uno sconto del 57%), mentre il pacchetto completo, che include anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata, viene proposto a 5,99€ al mese (per un totale di 143,76€ per i primi due anni a confronto dei soliti 397,68€), con uno sconto complessivo del 63%. Si tratta di un vero affare che vi consentirà di accedere a una rete protetta e affidabile, nonché gestire in sicurezza anche i vostri dati e password personali, a un costo incredibilmente basso.

NordVPN è una delle migliori VPN disponibili sul mercato, offrendo oltre 5.200 server in 59 paesi e consentendo ai clienti di connettersi a velocità elevate in tutto il mondo con una banda di oltre 6.760 Mb/s. La privacy è una priorità per l’azienda, la quale fornisce una garanzia di protezione dei dati da perdite DNS, un kill switch in caso di perdita di connessione e molteplici metodi di pagamento, tra cui Bitcoin, PayPal e carte di credito.

NordVPN è disponibile su diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, iOS, Android, Linux e Google TV. Inoltre, la funzione Threat Protection vi offre protezione anti-malware, blocco dei tracker e blocco dei pop-up per garantirvi una navigazione sicura.

Con NordVPN, gli utenti possono navigare in modo sicuro e privato su Internet, proteggendo la loro attività online da possibili minacce come hacker e spionaggio. L’azienda offre una prova gratuita di 30 giorni per testare il loro servizio e una garanzia “soddisfatti o rimborsati” che consente ai clienti di ricevere un rimborso nel caso in cui decidano di annullare il loro abbonamento.

Inoltre, l’offerta di NordVPN ha una durata limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne prima che scada. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.