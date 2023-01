Non solo The Last of Us: ecco i 10 migliori adattamenti

La serie HBO su The Last of Us è disponibile da pochi giorni, sebbene è ora il momento di fare un po’ di revisionismo storico relativamente ad altri progetti live action dedicati ai videogiochi.

La prima stagione, che racconta la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon) ha infatti colpito critica e pubblico, in positivo ovviamente.

Se The Last of Us è ora la serie più votata di sempre su IMDb, superando big del calibro di Breaking Bad, è sempre meglio indagare il passato per scoprire come si è arrivati a prodotti come questo.

Da Rotten Tomatoes, infatti, è possibile inquadrare le 10 trasposizioni più riuscite tra quelle tratte dai videogiochi, inclusi ovviamente anche i film.

I film e serie TV sui videogiochi meglio realizzati, classificandoli dal peggiore al migliore, secondo Rotten Tomatoes, mettono in chiaro una cosa: la qualità media sta salendo, e di molto.

Prima del film di Tomb Raider, o anche quelli dedicati a Sonic e molti altri, spesso e volentieri le trasposizioni non hanno di certo centrato il bersaglio (basti pensare al film anni ’90 di Super Mario Bros.). Vero anche che, col passare degli anni, la situazione è di molto migliorata.

Poco sotto, quindi, trovate l’elenco delle dieci trasposizioni – dalla peggiore alla migliore – apparse sul noto aggregatore, con tanto di percentuale di gradimento.

Tomb Raider (2018) – 53% Mortal Kombat (2021) – 54% Sonic – 63% Detective Pikachu – 68% Sonic 2 – 69% Halo – 70% The Angry Birds Movie 2 – 73% The Witcher – 81% Werewolves Within – 86% The Last of Us – 97%

Tornando a parlare di TLOU, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza.»

Ma non è tutto: il primo episodio della serie si apre con un talk show, in cui uno scienziato spiega quanto sono pericolosi i funghi per la razza umana.

Infine, avete visto che i fan avrebbero già scelto la loro attrice perfetta per vestire i panni di Abby in un’eventuale Stagione 2 della serie?