Non solo The Last of Us e God of War: PlayStation Productions ha oltre 10 progetti in sviluppo

A maggio del 2019 Sony Interactive Entertainment ha annunciato la fondazione di PlayStation Productions, uno studio di produzione che si occuperà di realizzare serie TV e film, basate sulle principali proprietà videoludiche del colosso nipponico.

Oltre alla serie TV di The Last of Us ormai alle porte (che trovate nel remake PS5 su Amazon), sono tante le IP che presto riceveranno un trattamento simile.

Basti pensare anche al film di Gran Turismo, che proprio pochi giorni fa si è mostrato in un primo e adrenalinico teaser trailer ufficiale.

Ora, come riportato anche da PSU, sembra che lo studio guidato da Asad Qizilbash e supervisionato dal chairman dei Worldwide Studios Shawn Layden, abbia in serbo altre sorprese.

Ai tempi dell’annuncio della divisione legata alle produzioni cinematografiche e televisive, Qizilbash aveva rivelato di avere i primi progetti già in cantiere, e di aver discusso negli ultimi due anni con (tra gli altri) Lorenzo di Bonaventura e Kevin Feige per comprendere al meglio l’industria.

Layden in particolare aveva commentato svelando che il lavoro di Marvel nel prendere il mondo dei fumetti e renderlo la cosa più grande nel mondo del cinema sarà una grande ispirazione.

Il film di Gran Turismo sarebbe quindi solo la punta dell’iceberg dell’incursione di PlayStation Productions nel settore cinematografico e televisivo: Qizilbash e Sanford Panitch (Sony Pictures Motion Picture Group) hanno infatti rivelato che Sony ha in cantiere oltre 10 progetti.

La notizia è arrivata subito dopo il primo trailer del film di GT, e Panitch ha dichiarato che l’azienda ha più di dieci progetti attualmente in fase di sviluppo.

Alcuni di questi sono cosa nota: la serie TV di God of War, lo show di The Last of Us, quello di Horizon Zero Dawn, il film di Uncharted (descritto come un vero e proprio franchise), lo show di Twisted Metal, un film di Days Gone, un lungometraggio di Ghost of Tsushima, un film di Gravity Rush e, infine, una pellicola dedicata a Jax e Daxter.

Sarà interessante vedere quali sono gli assi nella manica di Sony al di là dei progetti già citati, anche se a conti fatti ci sono tonnellate di proprietà intellettuali pronte per essere sfruttate.

Tornando sul film di Gran Turismo, questi vedrà al suo interno un cast con attori di spessore, tra cui la star Orlando Bloom da Il Signore degli Anelli, tra i protagonisti del primo filmato ufficiale.

Ma non solo: di recente il portale Fandom ha messo in lizza cinque attori che potrebbero vestire i panni di Kratos nella serie TV Amazon di God of War.