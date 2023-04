NiOh Collection per PS5 a meno di metà prezzo: immergiti nel Giappone Feudale e sconfiggi i demoni!

Anche oggi, lunedì 17 aprile 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 del videogioco NiOh Collection, che solitamente viene proposto a 80,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 39,90€, con uno sconto del 51%, pari a un risparmio reale di 41€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

NiOh Collection comprende NiOh e NiOh 2, action RPG ambientati in un Giappone feudale fantastico, che include tutti i contenuti aggiuntivi e le espansioni rilasciate in precedenza, oltre a miglioramenti grafici e prestazionali approfittando della potenza di PS5.

Entrambi i giochi seguono le avventure di guerrieri coraggiosi che affrontano demoni spaventosi, noti come Yokai, in un’epoca di conflitti e caos. Nel primo, NiOh, il protagonista è William, un navigatore irlandese che si ritrova in Giappone alla ricerca di un nemico e si immerge in un mondo oscuro e pericoloso. In NiOh 2, invece, i giocatori assumono il ruolo di un mezzo-demonio che deve cercare di liberare il paese dalle oscure forze che lo minacciano.

Grazie alle caratteristiche tecniche di PS5, NiOh Collection offre tempi di caricamento ridotti, una grafica migliorata con risoluzione fino a 4K e un frame rate fino a 120 fps. Inoltre, il supporto per la tecnologia 3D audio e il feedback aptico del controller DualSense migliorano ulteriormente l’esperienza di gioco.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che “The Nioh Collection vi dà l’opportunità di giocare al primo capitolo rimasterizzato in 4K e con opzioni che prevedono anche il frame rate a 120 fps: un salto davvero ragguardevole per un titolo ormai considerato vecchio. Nioh 2 si appaia invece alla qualità vista nella versione PC, offrendo ai giocatori tutti i DLC finora usciti. Se non avete avuto ancora l’opportunità di affrontare orde di demoni in una serie che dà il meglio di sé nel combat system e nella sua struttura a missioni, The Nioh Collection è l’occasione propizia per iniziare“.

