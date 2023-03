Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom, c’è già il primo unboxing!

Dopo tanti rumor è arrivata la conferma per una nuova versione di Nintendo Switch OLED che, neanche a dirlo, avrà una versione dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il sequel del capolavoro per Nintendo Switch, in uscita a maggio e già in preordine su Amazon, si è mostrato proprio oggi con 10 minuti di gameplay pieni di novità.

Un evento che è stato annunciato in corsa da Nintendo, dando ai fan una possibilità per scoprire delle novità per quanto riguarda il titolo.

E non solo perché, dopo mesi e mesi di rumor e indiscrezioni, alla fine è arrivata anche la conferma per la chiacchierata Nintendo Switch OLED a tema Zelda.

Ma a poche ore dal reveal ufficiale, per cui vi rimandiamo al nostro speciale per scoprire i dettagli sulla console e sul gioco, c’è già chi ha potuto pubblicare un unboxing.

In chiusura all’evento, subito dopo il saluto di Aonuma, Nintendo ha confermato la speciale Nintendo Switch OLED dedicata a Tears of the Kingdom. Con Joy-Con a tema, un retro decorato e una base che mostra il simbolo Hylia e la Triforza, questa versione della console sarà disponibile dal 28 aprile 2023.

Interessante il contrasto tra il forte tono di verde e l’oro, che sulla dock si mescolano al bianco. Viene precisato che il gioco non è incluso nella console.

Dal 12 maggio, inoltre, arriveranno anche una custodia ufficiale per Switch a tema Tears of the Kingdome un Pro Controller con livrea dedicata.

E la potete vedere in anteprima, grazie a BeatEmUps:

Bisogna dire che la console, vista “dal vivo”, riesce ad essere ancora più bella di quello che abbiamo visto durante il recentissimo Direct dedicato a Zelda. Al momento, tuttavia, Nintendo non si è sbottonata sui prezzi, nemmeno nei comunicati stampa con cui ci ha raggiunti.

Chissà che questa versione della console non sia effettivamente l’ultima Nintendo Switch OLED, in attesa di vedere cosa farà Nintendo con la sua prossima generazione… qualunque cosa sia.