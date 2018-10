Nintendo: Tutti gli appuntamenti al Lucca Comics & Games 2018

Nintendo sarà presente all’edizione 2018 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte il 31 ottobre per proseguire fino a domenica 4 novembre, animando la storica cittadina toscana.

Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi, da Super Smash Bros. Ultimate a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, protagonisti del padiglione monografico Nintendo posizionato in Piazza Bernardini. Spazio anche alle ultime novità tra cui Super Mario Party, FIFA 19, Starlink: Battle for Atlas e Diablo III: Eternal Collection.

La line up di Nintendo Switch si fa sempre più ricca e i visitatori di Lucca Comics & Games potranno provare in anteprima Super Smash Bros. Ultimate (in uscita il 7 dicembre), il gioco d’azione dedicato ai vari protagonisti delle diverse serie storiche firmate Nintendo e non solo: sarà la versione più completa di sempre, con tantissimi scenari e lottatori. Saranno presenti, infatti, i personaggi di tutti gli episodi precedenti al gran completo. Inoltre, i giocatori potranno provare con due settimane di anticipo Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, due nuovi giochi tra i più belli e innovativi mai realizzati sul mondo dei Pokémon, in arrivo il 16 novembre. Gli Allenatori Pokémon avranno la possibilità di tornare a Kanto, la primissima regione che ha dato il via alla serie, e di catturare i Pokémon con un metodo intuitivo e divertente, che prevede di mimare il gesto del lancio della Poké Ball. Proprio per questo è stata creata una Poké Ball Plus, una vera Poké Ball e un vero controller che può sostituire in tutto e per tutto un Joy-Con Switch. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, si presentano come giochi profondi e di grande valore che soddisferanno le aspettative dei fan e apriranno le porte a tanti nuovi appassionati della saga.

Ad affiancare le anteprime e a garantire il divertimento di tutti i visitatori di Lucca Comics & Games ci saranno anche i videogame già disponibili per Nintendo Switch: da Super Mario Party, l’ultimo capitolo della serie party game per eccellenza con 80 nuovi minigiochi e innovative dinamiche di gioco che sfruttano le funzionalità della console, a Mario Tennis Aces, l’ultimo videogioco sportivo con protagonisti Super Mario e friends, a Mario Kart 8 Deluxe, il Mario Kart migliore di sempre, a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura, passando anche per Super Mario Odyssey, l’ultima avventura di Super Mario con il suo fedele alleato Cappy, Splatoon 2, con nuovi livelli, nuovi stili, nuove armi e molto altro.

Non mancheranno i videogame prodotti da altre case di sviluppo già presenti su Nintendo Switch: da FIFA 19, la simulazione calcistica di EA Sports, a Starlink: Battle for Atlas, titolo Ubisoft che supporta dei modellini di astronave da attaccare sui propri controller e visualizzabili in-game, da Dragon Ball FighterZ, picchiaduro di Namco Bandai Entertainment, , all’intramontabile The Elder Scrolls VI: Skyrim di Bethesda. Inoltre, per gli amanti dell’azione al cardiopalma, Dark Souls: Remastered e Wolfenstein II: The New Colossus. Tutti questi titoli sono godibili in modalità portatile esclusivamente su Nintendo Switch.

In occasione del lancio di Diablo III: Eternal Collection, terzo capitolo della storica serie Blizzard in arrivo su Nintendo Switch il 2 novembre, Blizzard ha organizzato un evento speciale presso lo stand Nintendo. Quattro dei più famosi autori italiani di comics, Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Riccardo Torti e Ausonia, incontreranno i fan e tutti gli appassionati presenti a LC&G, firmando e regalando litografie delle illustrazioni da loro realizzate per Diablo III. Gli appuntamenti sono per venerdì 2 novembre alle 17.00 e domenica 4 novembre alle 12.30.

Nintendo Switch è la console perfetta per giocare ai titoli indie, piccole gemme del panorama indipendente! A Lucca C&G presenti 4 titoli ideali per cominciare a conoscere la scena indie, e scoprire il vasto catalogo presente sul Nintendo eShop: Hollow Knight, un evocativo gioco d’azione e avventura in 2D pieno di sfide e misteri da svelare; Dead Cells, in cui il giocatore si ritrova al centro di un esperimento alchemico finito male, mentre cerca di capire cosa sta succedendo su un’isola che muta incessantemente; Overcooked 2, il divertente titolo culinario di Team17 e Ghost Town Games in cui collaborazione e spirito di squadra sono fondamentali per raggiungere il punteggio più alto nella caotica modalità multigiocatore online e locale; Okunoka, un nuovo platform per hardcore gamer sviluppato dagli italiani Caracal Games.

Tommaso Bonanni e Giovanni Lo Re di Caracal Games incontreranno i fan sabato 3 novembre alle ore 17.00 presso lo stand Nintendo e risponderanno a domande su Okunoka in arrivo il 30 novembre su Nintendo Switch.

Una serie di postazioni dedicate a Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Mario Tennis Aces, The Legend of Zelda Breath of the Wild e, in anteprima, Super Smash Bros Ultimate, saranno presenti anche all’interno dello stand Euronics, situato al Baluardo Santa Croce.

Nintendo sarà inoltre presente all’interno dell’area dedicata al mondo Pokémon, situata all’interno del Family Palace, al Real Collegio, regno delle famiglie e dei bambini, come sempre accessibile gratuitamente. Anche qui sarà possibile provare in anteprima Pokèmon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! ma anche Pokkén Tournament DX, adrenalinico gioco Pokémon di combattimento uno contro uno, per i fan più giovani, disegnare e colorare i Pokèmon preferiti.

Lo stand Nintendo in Piazza Bernardini e l’area Pokémon al Real Collegio saranno i punti di ritrovo delle principali community Nintendo. In particolare, visto l’imminente arrivo dei nuovi titoli Pokèmon, sarà possibile partecipare o assistere alle tante attività organizzate in collaborazione con la community Pokémon Millennium. Ad arricchire lo spettacolo alcuni tra i più amati YouTube Creator del mondo PoKèmon come Cydonia, Chiara e Federic95ita.

I momenti dedicati a Pokémon sul palco centrale di Lucca Comics & Games si svolgeranno quotidianamente e verranno gestiti da Cydonia, Chiara, Federic95ita e dalla community Pokémon Millennium:

Mercoledì 31 Ottobre: 21.00-21.10

Giovedì 1 Novembre: 21.00-21.10

Venerdì 2 Novembre: orario da confermare*

Sabato 3 Novembre: 16.45-17.00

Domenica 4 Novembre: 16.45-17.00

Trovate tutte le notizie inerenti l’evento al seguente indirizzo.