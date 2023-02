Nintendo chiarisce sul nuovo prezzo di 69,99 euro: «dipende dal gioco»

Nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé una voce di corridoio che voleva Nintendo essere pronta ad alzare il costo di listino dei suoi giochi per Nintendo Switch. In seguito al recente Nintendo Direct, abbiamo visto che effettivamente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom costerà 69,99 euro di listino, proprio come il precedente The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Questo, però, in un mercato dove di solito i giochi di casa Nintendo costano 59,99 euro a parte poche eccezioni – come quella del precedente Zelda, appunto.

Così, mentre il mercato corre per prezzi dei singoli giochi sempre più alti e altri si dirottano sui servizi in abbonamento, è lecito domandarsi se questo sia un nuovo standard per la casa di Kyoto. La risposta, come assicurato dalla grande N, è però negativa: la decisione presa per Tears of the Kingdom è valida solo per Tears of the Kingdom, mentre per futuri altri progetti Nintendo si riserva di decidere singolarmente.

Tears of the Kingdom avrà un prezzo di listino di 69,99 euro

In pratica, insomma, se è vero che ci sono alcuni giochi lanciati dalla stessa compagnia anche a prezzi inferiori ai 59,99 euro abitualmente di listino, lo sarà anche che potremmo vedere più spesso quello stesso prezzo arrivare a 69,99 euro, qualora Nintendo lo ritenesse necessario.

A confermarlo è una nota inviata alla rivista Game Informer, dove il publisher ha rimarcato:

«Determiniamo il prezzo di vendita suggerito per ogni prodotto Nintendo su un base caso-su caso».

Per ogni singolo gioco, insomma, si prende una decisione che si ritiene appropriata.

Quando Game Informer ha chiesto specificamente se dobbiamo considerarlo un trend per le future produzioni, Nintendo ha ribadito un secco «no», rimarcando nuovamente che prenderà le sue decisioni caso su caso, a seconda insomma di portata e aspettative dei giochi che produrrà e prenderà in analisi per deciderne il costo di listino.

Di recente, ricorderete, ha fatto discutere il fatto che la generazione attuale abbia visto alcune delle più importanti produzioni arrivare a 79,99 euro (o più) di listino per la loro edizione standard. Una decisione che, affiancata anche a mosse come l’aumento del prezzo di PS5 per motivi legati al valore delle valute, non ha esattamente reso entusiasti i videogiocatori.

Nel caso di Nintendo, però, niente è scolpito nella pietra: anche Breath of the Wild venne lanciato a 69,99 euro nel 2017 e quello non divenne lo standard per il prezzo delle successive produzioni della casa di Mario (che, ad esempio, lanciò poi il suo grandioso Super Mario Odyssey a 59,99 euro).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà il 12 maggio esclusivamente su Nintendo Switch. Il gioco è prenotabile su Amazon al chiacchierato prezzo di listino, mentre siamo ancora in attesa di vedere spuntare dalle nostre parti la Collector’s Edition presentata durante l’ultimo Direct.