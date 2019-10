Nintendo a Lucca Comics & Games: tutti i particolari

Nintendo sarà presente all’edizione 2019 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte mercoledì 30 ottobre per proseguire fino a domenica 3 novembre, animando la storica cittadina toscana.

Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi, da Pokémon Spada e Pokémon Scudo a Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, protagonisti del padiglione monografico Nintendo posizionato in Piazza Bernardini.

Spazio anche all’esport, con la finale del torneo di Super Smash Bros. Ultimate in collaborazione con GameStopZing, e alle ultime novità tra cui Luigi’s Mansion 3, in uscita proprio durante i giorni di fiera, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Overwatch e tanti altri.

Per tutti gli appassionati di gaming e fumetto ci sarà inoltre uno speciale firmacopie gratuito con alcuni tra i fumettisti italiani più noti e amati. Ma le novità di quest’anno non finiscono qui perché, per la prima volta, Nintendo avrà un secondo padiglione completamente dedicato a Ring Fit Adventure, la nuova esperienza per Nintendo Switch che fa incontrare gaming e fitness.

Situato accanto al padiglione centrale, conterrà quattro postazioni che consentiranno a tutti i visitatori di provare l’innovativo Ring-Con, un particolare anello flessibile pensato per l’attività fisica, e le tante modalità presenti all’interno del gioco che permettono sia ai neofiti che ai veterani del fitness di rimanere in forma giocando.

La line up di Nintendo Switch si fa sempre più ricca e i visitatori di Lucca Comics & Games potranno provare in anteprima Pokémon Spada e Pokémon Scudo (in uscita il 15 novembre), la nuova avventura dedicata ai mostriciattoli tascabili più famosi al mondo, molto incentrata sull’aspetto competitivo.

Gli Allenatori avranno la possibilità di immergersi per la prima volta su Nintendo Switch in una regione completamente nuova, Galar, con Pokémon inediti e tante novità per la serie. Tra queste spiccano i fenomeni Dynamax e Gigamax, due nuove meccaniche di gioco che vedono i Pokémon assumere rispettivamente dimensioni gigantesche e caratteristiche speciali.

Inoltre, i giocatori potranno provare con qualche giorno di anticipo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il gioco con tutti gli sport delle prossime Olimpiadi con protagonisti Mario, Sonic e amici in arrivo l’8 novembre. Tra le novità sarà presente anche Luigi’s Mansion 3, in uscita proprio durante i giorni di fiera e in occasione di Halloween, il 31 ottobre. Si tratta del terzo capitolo della serie che vede protagonista il fratello fifone di Super Mario, che stavolta, da bravo acchiappafantasmi armato di Poltergust G-0M, si troverà a dover salvare il baffuto idraulico e i suoi amici in un hotel infestato dai fantasmi.

Ad affiancare le anteprime e a garantire il divertimento di tutti i visitatori di Lucca Comics & Games ci saranno anche i videogame già disponibili per Nintendo Switch: da The Legend of Zelda: Link’s Awakening, uno dei capitoli più amati della storica saga che ritorna in una veste grafica completamente nuova, a Splatoon 2, con nuovi livelli, nuovi stili, nuove armi e molto altro, a Overwatch, lo spettacolare sparatutto di Blizzard Entertainment da poco approdato anche su Nintendo Switch.

All’interno dell’Area Gamer, i giocatori potranno divertirsi con The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, l’RPG vincitore di oltre 250 premi come gioco dell’anno, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura, Spyro Reignited Trilogy, la collezione con i tre videogiochi originali di Spyro completamente rimasterizzati, Astral Chain, l’adrenalinico action game targato PlatinumGames, DRAGON QUEST XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva, l’edizione più completa di questo amato capitolo della storica serie giapponese di giochi di ruolo, e MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order, il crossover Marvel definitivo.

Quest’anno grande spazio anche ai videogiochi sviluppati da studi indipendenti, ampiamente supportati da Nintendo e presenti in grande quantità all’interno del catalogo di Nintendo Switch. A Lucca Comics & Games sarà possibile divertirsi con Cuphead, titolo ispirato ai cartoni animati degli anni ’30, Super Cane Magic ZERO, il colorato e divertente videogioco del fumettista Simone “Sio” Albrigi, Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, pluripremiato platform dalle atmosfere sognanti, e l’italiano Remothered: Tormented Fathers, coinvolgente survival horror.

All’interno del suo padiglione principale, Nintendo farà incontrare videogioco e fumetto con una speciale attività firmacopie in cui i protagonisti saranno quattro tra i più amati fumettisti italiani. Gli ospiti speciali saranno Simone “Sio” Albrigi (sabato 2 novembre alle ore 10:00), Giacomo Bevilacqua, autore di A Panda Piace (venerdì 1° novembre alle ore 11:30), Fraffrog (giovedì 31 ottobre alle ore 11:00) e Dado (domenica 3 novembre alle ore 11:00). Ognuno di loro ha realizzato una speciale illustrazione dedicata a Nintendo, che i fan potranno ritirare e far autografare gratuitamente durante i giorni e gli orari indicati.

Spazio anche al mondo dell’esport con la finalissima del torneo di Super Smash Bros. Ultimate organizzato in collaborazione con GameStopZing, che sarà inoltre presente all’interno del padiglione principale Nintendo con un punto vendita dedicato e promozioni esclusive per Lucca Comics. A sfidarsi saranno ben 16 giocatori da tutta Italia, che sono riusciti a guadagnarsi il proprio posto durante le diverse tappe di qualifica svoltesi negli ultimi quattro mesi. Tra questi, anche i migliori giocatori della scena competitiva italiana, che gareggeranno regalando a tutti i presenti un imperdibile show esport. L’appuntamento da segnare in agenda è per venerdì 1° novembre a partire dalle ore 15:00.

Nintendo sarà inoltre presente all’interno dell’area dedicata al mondo Pokémon, situata all’interno del Family Palace, al Real Collegio, regno delle famiglie e dei bambini, come sempre accessibile gratuitamente. Anche qui sarà possibile provare in anteprima Pokémon Spada e Pokémon Scudo presso il padiglione di The Pokémon Company. Una serie di postazioni dedicate a Nintendo Switch con Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Smash Bros Ultimate, sarà presente anche all’interno dello stand Euronics, situato al Baluardo Santa Croce. Infine, Luigi’s Mansion 3 sarà giocabile anche presso l’area Gametekk nel Padiglione San Donato.

Lo stand Nintendo in Piazza Bernardini sarà anche il punto di ritrovo delle principali community della grande N e di tutti gli appassionati del mondo Pokémon.

Comunicato stampa