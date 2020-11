Niche: a genetics survival game

Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Niche riesce a spiegarsi sin dal titolo. Un gioco con ambizione di strategico a turni basato sulla sopravvivenza e capitombolato da poco su Switch. La sopravvivenza non di questo o quel protagonista ma della vita, o meglio le vite, che propagano incessanti dalla straordinaria combinazione di geni e biomi che è la natura. Complesso? Neanche per idea. All’avvio della nostra prima partita avremo una creaturina tutta nostra calataci dall’alto, il risultato di chissà quanti sforzi evolutivi lì a schermo, con una manciata di texture in un isolotto rappresentato in cellette quasi da alveare. Un piccolo animaletto con il suo bagaglio genetico, le sue caratteristiche più o meno uniche. Solo al mondo (almeno all’apparenza) e fragile.

Non avrà il tempo di venire al mondo, e noi con lui di iniziare a orientarci con le prime schermate, che subito scoprirà la durezza della vita, la legge della natura che non guarda in faccia nessuno, nemmeno la nostra dolce palla di pelo. Nel giro di pochi turni la sua vita si spegnerà. Compito del giocatore assicurargli la sopravvivenza riempiendogli la pancia di bacche, tenerlo lontano dagli sguardi famelici dei predatori e soprattutto trovare una dolce metà per permettere ai suoi geni di resistere all’ingeneroso scorrere del tempo. Casella alla volta potremo muoverci, raccogliere risorse per rimandare la dipartita inevitabile e avvicinare creature amiche nei vari biomi. Una volta fatto questi nuovi animali saranno sotto il nostro controllo, proprio come la bestia di partenza, andando ad ingrossare la nostra variopinta compagnia. Da qui il passo è breve a riempire il mondo con i frutti dell’amore ferino, per gioia della mano invisibile che dallo schermo li guida. Ogni animale ha le sue caratteristiche e sa essere appagante cercare di combinarle per cercare di tramandare i tratti che reputiamo vincenti, le voci non mancano in questo senso.

L’idea alla base del titolo è molto ambiziosa e interessante. Uno strategico a turni come detto in apertura che guarda da vicino l’evoluzione della specie, un’idea originale e intrigante ma che a schermo in realtà mostra il fianco a più di una critica.

Graficamente il titolo lascia parecchio a desiderare.

La bellezza e la imprevedibilità della vita bestiale si riduce a una stanca ripetizione di accumulo di bacche da una parte e di una ricerca forsennata per la procreazione, di modo da evitare il game over e la triste fine di ognuna di quelle che potremo definire pedine. Troppo poco per non sbadigliare dopo pochi minuti, l’incrocio di geni è accattivante ma nella sostanza le azioni disponibili sono poche ed estremamente ripetitive. Un po’ sì fa incetta di viveri, un po’ ci si abbandona alla gioia della procreazione ma le sfide potenzialmente eterogenee e imprevedibili della natura in sostanza si riducono a tenersi lontano dai predatori.

Purtroppo però le incertezze non risiedono solo sul fronte del gameplay, incerto e povero di opzioni, soprattutto se si parla di un gioco strategico. La veste grafica lascia a desiderare, i modelli degli ambienti sono spenti e scialbi. Se è vero che una rappresentazione sobria è pulita è graditissima in un gioco cerebrale come potrebbe essere questo, è anche vero che l’occhio vuole la sua parte. Sin dai primi minuti si può dire che non si sia invogliati dallo stile adottato, anzi. Un quadretto piuttosto desolante non aiutato nemmeno dal sonoro. Apprezzabile invece come siano stati tratteggiati gli animali, ben più convincenti e diversi fra loro.

VOTO: 5,5