Il genere dei monster catching rappresenta uno dei campi videoludici dove l’evidente strapotere, mediatico ed economico, di una singola serie rischia di oscurare ogni altro esponente: come noto infatti, il successo travolgente e duraturo dei Pokémon non solo ha portato molti altri competitor storici a rivolgersi, con seppur ottimi prodotti, ad un pubblico di nicchia (come nel caso dei Digimon), ma ha spinto anche molti altri sviluppatori volenterosi ad osare in direzioni sensibilmente differenti (è il caso del MMO Temtem). In un panorama dove la concorrenza arranca davanti ad un monopolio de facto… ecco apparire all’orizzonte delle nuove, piccole e prorompenti creature: i Nexomon.

Dopo un fortunato esordio nel mondo dei titoli F2P per cellulari (che ha portato ad una versione per Steam), Vewo Interactive Inc. esordisce con Nexomon: Extinction per tutte le maggiori piattaforme, cercando di ritagliarsi il proprio spazio nel mercato. L’impresa, si può già dire, è perfettamente riuscita.

Extinction si svolge secoli dopo gli eventi narrati nel primo Nexomon, rendendolo perfettamente fruibile anche a coloro che non ne hanno seguito le vicende. Nei panni di un orfano, il player sarà chiamato ad entrare nella Gilda dei Domatori: tale organizzazione ha il compito di proteggere, attraverso l’ausilio di creature selvagge e pericolose chiamate Nexomon, l’umanità dalla dura realtà che vive quotidianamente. Infatti, le continue lotte per la supremazia tra i cosiddetti Nexomon Tiranni flagella il mondo, costringendo la Gilda a proteggere i pochi insediamenti umani tuttora esistenti. Ma non tutto si rivelerà essere come inizialmente sembra e non mancheranno incredibili rivelazioni e colpi di scena. Sia la trama sia la narrazione si contraddistinguono per una doppia anima: da un lato, propongono un taglio maggiormente maturo rispetto alla concorrenza; dall’altro lato, sono pervase da un costante senso dell’umorismo, con siparietti sarcastici ed irriverenti. Queste due componenti, sulla carta così antitetiche, si agitano senza mescolarsi come nel migliore dei Vodka Martini: si passerà dunque da momenti densi di pathos a siparietti esilaranti (con ricorrente rottura della quarta parete), molto spesso originati dal tagliente umorismo di Coco, un gatto parlante antropomorfo che accompagna il silente protagonista.

Coco è il protagonista indiscusso dei vari siparietti comici.

Se la trama e la narrativa convincono a pieni voti grazie anche ad un ottimo lavoro di localizzazione in italiano, ludicamente il gioco incarna tutte le più classiche caratteristiche del genere. Attingendo a piene mani dalle migliori interpretazioni bidimensionali dei monster catching, il player si troverà ad esplorare un mondo aperto, ricco di location, segreti, missioni secondarie ed ovviamente Nexomon. Proprio le creature rivestono un ruolo fondamentale nell’economia di Extinction: saranno presenti infatti oltre 300 esemplari da domare per costruire la perfetta squadra da combattimento. L’impresa non si rivelerà tuttavia semplice: non solo per l’imbarazzo della scelta dovuto alla bellezza dei design (generalmente su buonissimi livelli, pur dovendo segnalare qualche sporadica caduta di stile) e per l’intrinseca varietà di generi (9 elementi) e tipi (estremamente eterogenei e suddivisi per rarità, dai più comuni agli immancabili e numerosi Nexomon leggendari) ma anche per una più articolata fase di cattura. Ogni Nexomon selvaggio infatti potrà essere catturato previo indebolimento: tuttavia, al momento della cattura appariranno statistiche accurate legate alla chances di successo, sulle quali si potrà influire con status alterati, con l’uso di trappole specifiche nonché con alimenti particolari; da ultimo, si dovrà risolvere un breve QTE a tempo (mai invasivo e sempre piacevole) per completare il tiro ed ottimizzare le possibilità di successo. Ma è anche e soprattutto l’equilibrio ludico di Extinction ad essere maggiormente affinato e contraddistinto da una difficoltà superiore alla media: sebbene sia stata mitigata con alcune patch di bilanciamento, l’opera Vewo Interactive richiederà attenzione ed una gestione perfettamente oculata del proprio party per avere la meglio non solo dei Nexomon selvatici, ma anche degli innumerevoli avversari che si incontreranno durante il cammino.

Anche dal punto di vista dell’accompagnamento musicale, Extinction brilla con motivi sempre calzanti e ritmati, che rimarranno a lungo nella testa dei giocatori, sia nelle fasi esplorative sia nelle fasi più concitate.

La longevità è di altissimo livello: per completare la storia principale saranno necessarie circa 30 ore, che lieviteranno tra le 40 e le 60 ore laddove si voglia completare il ricco endgame di cui il titolo si può vantare.

VOTO: 8