New World vuole riconquistare i fan: Amazon “trasforma” gli update in Season Pass

Dopo un lancio che sembrava particolarmente convincente, l’interesse dei fan per New World è crollato con altrettanta velocità: l’MMO di Amazon non è infatti riuscito a mantenere attiva una player base elevata, spostatasi verso altre produzioni o service game.

Uno dei motivi principali per cui i fan hanno deciso di abbandonare il gioco online (lo trovate su Amazon) è dovuto agli aggiornamenti molto inconsistenti e irregolari: la community ha spesso dovuto attendere numerosi mesi prima di scoprire potenziali novità.

E la vicenda si era solamente aggravata dopo il lancio del gran finale durante lo scorso anno, portando così ancora più utenti ad abbandonare il titolo: Amazon ha però deciso di non mollare la presa, introducendo un nuovo sistema di update che è destinato a far discutere la community.

Come riportato da DualShockers, New World infatti ha deciso di “trasformare” i suoi update in dei veri e propri Season Pass, seguendo dunque il modello dei più celebri giochi online: l’augurio del team è che questo serva a fidelizzare i suoi utenti, portando anche aggiornamenti più regolari.

Proprio come già accade in altre produzioni, i nuovi season pass saranno disponibili nelle varianti gratuite e Premium, acquistabile soltanto con 20.000 Marks, valuta a pagamento dal valore di circa 20 dollari.

Tuttavia, non sarà necessario pagare per avere accesso a tutti i contenuti più importanti: Amazon ha già assicurato i fan che tutti i contenuti del pass Premium potranno essere sbloccati giocando regolarmente e senza spendere un centesimo in più, con l’unica eccezione degli elementi cosmetici.

La Stagione 1 sarà introdotta dall’1 marzo e introdurrà una nuova storia, nuove abilità, set di equipaggiamenti e tanto altro ancora: insomma, l’intenzione degli sviluppatori è quella di riuscire a riconquistare i fan che hanno abbandonato il titolo, riuscendo magari ad attirare altri utenti interessati.

Vedremo se questa rinascita riuscirà davvero a produrre gli effetti sperati: Lost Ark aveva promesso di non commettere gli stessi errori ma, pur essendo gratuito, anche in quel caso è stato particolarmente evidente un calo preoccupante.

Se l’esperimento dovesse fallire, Amazon Games avrebbe già pronta un’alternativa molto interessante: proprio nelle scorse ore è stato infatti annunciato un nuovo MMO next-gen da tenere d’occhio.