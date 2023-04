Netflix guadagna un ex-veterano di Halo per un nuovo tripla-A

Netflix continua a rafforzare la sua presenza nel mondo del gaming con Joseph Staten, ex-veterano di Halo che si unisce al colosso dello streaming nuovo aspirante publisher di videogiochi.

In maniera simile a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il colosso dello streaming sembra volere intrattenere la sua utenza con novità di vario tipo.

Giusto ad aprile è arrivato un nuovo gioco gratis nel catalogo, che già di suo continua ad espandersi abbastanza regolarmente.

E i prossimi, quelli tripla-A che dovrebbero conquistare nuovi giocatori, sono supportati anche dai veterani di Halo che continuano ad andarsene uno dopo l’altro.

A una settimana dall’annuncio del suo addio a Microsoft, Joseph Staten ha svelato oggi su Twitter di aver assunto un nuovo ruolo all’interno di Netflix.

Staten è stato a lungo uno dei nomi più noti dietro il franchise di Halo, dopo aver lavorato al leggendario primo capitolo, così come ad Halo 2 e Halo 3, e avendo lavorato come autore principale del primo Destiny mentre era con Bungie.

Tornò in Microsoft nel 2014 per lavorare come direttore creativo senior presso Xbox Game Studios Publishing, che collabora con studi indipendenti per creare franchising Xbox. Per poi supportare 343 Industries nella creazione e lancio di Halo Infinite.

So today, I'm thrilled to announce that I've joined @Netflix Games as Creative Director for a brand-new AAA multiplatform game and original IP. Let's go! 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) April 17, 2023

Ora, dopo l’addio alla casa di Redmond, si occuperà di un nuovo tripla-A multipiattaforma, una IP originale di Netflix, come direttore creativo.

Una novità promettente per il colosso dello streaming, ovviamente, che riesce così ad ottenere talenti formidabili per la sua offerta videoludica.

La quale, probabilmente, finirà per essere nativa sulle prossime smart TV in un piano che l’azienda sta portando avanti per il futuro.

Nel 2023, per altro, arriveranno sempre più videogiochi e quelli che mancano sono gli inediti, soprattutto i tripla-A, che potrebbero far diventare Netflix un vero publisher videoludico.