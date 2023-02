Naughty Dog potrebbe avere non uno, ma più giochi multiplayer in sviluppo

I Naughty Dog sono attualmente al lavoro su diversi progetti ancora non resi noti ufficialmente, sebbene a quanto pare i titoli multiplayer in sviluppo potrebbero essere due.

Dopo il successo del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo scontato su Amazon) il team di sviluppo americano sembra pronto a tornare su PS5 con tanti nuovi titoli.

Vero anche che, dopo aver confermato di aver «voltato pagina» nei confronti della saga di Uncharted, Naughty Dog avrebbe comunque diversi giochi in cantiere.

A tal proposito, il multiplayer di The Last of Us potrebbe non essere l’unico titolo orientato verso il multigiocatore attualmente in lavorazione, stando a un annuncio di lavoro.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, un nuovo annuncio di lavoro di Naughty Dog allude alla possibilità che lo sviluppatore di The Last of Us stia lavorando ad almeno due giochi multiplayer.

La compagnia starebbe cercando un Associate Multiplayer Quality Assurance Tester/Development Support, ma la cosa interessante è che questa posizione dovrebbe essere impiegata su «titoli multiplayer», e quindi non uno soltanto.

Nell’annuncio si legge anche che il tester QA apporterà un alto livello di sensibilità e attenzione ai dettagli al «primo progetto multigiocatore standalone» dell’azienda, ma si sottolinea anche «garanzia di qualità/supporto allo sviluppo con particolare attenzione ai nostri titoli multigiocatore».

A quali titoli si faccia riferimento, l’unica certezza è che uno tra questi sia proprio il multiplayer dedicato a The Last of Us e ancora senza titolo ufficiale.

Insomma, il futuro dello sviluppatore è decisamente roseo, incluso anche il fatto che da alcune settimane il team conta oltre 400 dipendenti.

Ma non solo: Neil Druckmann ha di recente dichiarato che la società non ha problemi a lasciarsi alle spalle la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.

Nonostante ciò, è già stato reso noto che The Last of Us Part III sarebbe in produzione presso lo studio americano, cosa questa che è sicuramente piaciuta ai fan.