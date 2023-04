Naughty Dog, il miglior gioco dello sviluppatore sarà «il prossimo»

Naughty Dog e Neil Druckmann sono attualmente al lavoro su diversi progetti non ancora annunciati ufficialmente, sebbene è cosa nota che l’azienda americana sta puntando davvero in alto.

Dopo il successo del sequel di The Last of Us (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon) il team di sviluppo statunitense non si fermerà, tanto che sembra avere diversi assi nella manica.

Tra il multiplayer di The Last of Us e oltre, sembra infatti che il futuro dei Naughty Dog sia roseo, sebbene i fan siano in attesa di novità maggiormente concrete.

Ora, dopo che il team ha reso noto che intende continuare a sviluppare giochi sia per PC che per PS5, Kurt Margenau (co-game director di The Last of Us Part II) ha rivelato che il prossimo gioco della compagnia sarà il loro miglior prodotto di sempre.

Margenau, che è stato anche Game Director di Uncharted L’Eredità Perduta e co-Lead Designer di Uncharted 4 La Fine di un Ladro, è in Naughty Dog da circa quindici anni, ed è proprio per questo che le sue parole hanno sicuramente un’importanza maggiore rispetto alla media.

Rispondendo infatti a una domanda posta dal profilo Twitter ufficiale dei The Game Awards che chiedeva ai giocatori quale fosse il loro gioco preferito Naughty Dog, il co-director è intervenuto lasciando una risposta tanto misteriosa quanto emozionante.

«Il prossimo», ha infatti scritto Margenau, senza aggiungere alcun dettaglio ulteriore. Vien da sé che una replica del genere aumenta a dismisura la curiosità nei confronti del prossimo gioco dello studio californiano.

The next one — Kurt Margenau (@kurtmargenau) April 15, 2023

Del resto, Neil Druckmann ha anche dichiarato di recente che la società non ha problemi a lasciarsi alle spalle anche la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.

Questo, nonostante il lancio di The Last of Us Part I su PC non sia stato propriamente dei migliori, sebbene le patch di rito stiano pian piano aggiustando la situazione in corsa.

Infine, ricordiamo che Naughty Dog starebbe sviluppando un gioco multiplayer standalone dedicato al franchise, che a quanto pare includerà una storia propria e un nuovo cast di personaggi.