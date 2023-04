Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, i nuovi trailer gameplay svelano Naruto e Sasuke

Bandai Namco ha pubblicato due nuovi trailer gameplay per l’atteso Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, il ritorno della celebre saga picchiaduro per la saga anime e manga che ci mostra in azione i due protagonisti più amati della saga, ovvero Naruto e Sasuke.

Il nuovo capitolo del picchiaduro dedicato alla saga di Naruto (trovate l’ultimo episodio, Ninja Storm 4, su Amazon) rappresenta a tutti gli effetti l’esordio next-gen dei ninja più amati dal grande pubblico e che vi permetteranno di utilizzare un vasto numero di personaggi.

Ovviamente non potevano mancare potenti versioni dei due grandi protagonisti: il publisher ha infatti mostrato Naruto Uzumaki in versione Baryon Mode e Sasuke Uchiha in versione Supporting Kage.

Nel trailer gameplay dedicato a Naruto, che trovate in apertura, potete scoprire le sue tecniche segrete e assistere alla potentissima trasformazione Baryon Mode, utilizzabile per liberarvi una volta e per tutte dei vostri avversari.

Il video dedicato a Sasuke Uchiha, che vi riproporremo di seguito, mostra invece come intrappolare i vostri nemici sfruttando la Planetary Devastation, per poi finire i vostri nemici utilizzando la potentissima tecnica Kirin.

All’interno di un post pubblicato sul blog ufficiale di Bandai Namco, visibile al seguente indirizzo, troverete inoltre degli screenshot che anticipano la nuova modalità storia inedita di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: sembra ci saranno anche dei momenti carichi di tensione, con una figura nascosta pronta a minacciare Boruto — protagonista della nuova trama proposta.

Al momento non è stata ancora confermata alcuna data d’uscita ufficiale per il nuovo capitolo della serie picchiaduro, ma il lancio dovrebbe essere previsto entro la fine del 2023: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità ufficiali in merito.

Il titolo era stato inizialmente svelato come esclusiva next-gen, ma pare che l’uscita sia in realtà prevista anche su PS4, Xbox One e Switch: seguiranno anche in questo caso aggiornamenti in caso di ulteriori novità.

Curiosamente, non si tratta dell’unica storica saga picchiaduro anime pronta a tornare nei prossimi mesi: Bandai Namco ha infatti svelato a sorpresa anche il ritorno di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, facendo “impazzire” di gioia numerosi fan cresciuti con le battaglie 3D di Goku e dei suoi avversari.