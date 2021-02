Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

My Aunt Is A Witch è una Visual Novel sviluppata e pubblicata da Graven Visual Novels e Sometimes You, disponibile quasi per tutti i sistemi di gioco.

Cominciamo la recensione parlando di quello che è l’unico punto forte del gioco, la parte visiva. Il gioco è uno spettacolo per gli occhi. Il chara design dei vari personaggi è sublime e tutto lo stile è d’alto livello e strizza l’occhio a quello del leggendario Studio Ghibli. Ma sotto la bella grafica cosa c’è? Praticamente nulla, il gioco pecca in tutto.

Andando più nel dettaglio, la storia è un’accozzaglia di idee buttate alla rinfusa e cliché tipici delle favole per bambini senza capo né coda. Hanno proprio buttato tutto in un calderone da strega senza riuscire a creare nulla di buono. Ci troveremo di fronte a mille testi che però non ci porteranno a nessuna parte, spesso tradotti male e poco inerenti alle varie situazioni di gioco. E i nemici? A fine gioco non sapremo nulla di loro. Non parliamo poi del climax finale, ma non voglio andare più a fondo per non rovinare a nessuno la ”sorpresa”.

Il gameplay, essendo una Visual Novel è veramente ridotto all’osso. Ci sono delle situazioni in cui scegliere tra due opzioni, raccogliere qualche oggetto per i vari scenari, qualche collezionabile, creare pozioni e poco altro. Alla fine, per il genere, non è neanche male. E’ possibile salvare sempre, cosa che è molto utile per i trophy hunter, visto che è possibile ricaricare il salvataggio per sbloccare i trofei delle varie scelte.

Da sottolineare pure degli inspiegabili cali di frame rate, data la scarsissima azione a schermo e la staticità del tutto.

VOTO: 6