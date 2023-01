MultiVersus potrebbe dire sì a una delle serie TV più amate di sempre

Warner Bros. Games non sembra voler abbandonare MultiVersus, con un 2023 che promette grandi novità e aggiunte di un certo peso.

Il fratellastro del noto Super Smash Bros. Ultimate (che trovate anche su Amazon) propone infatti, come svariati titoli free-to-play disponibili, un roster di lottatori davvero variegato, a cui ora potrebbero aggiungersene altri.

Se già e novità della Stagione 2 sono sembrate davvero molteplici, con somma gioia da parte dei giocatori, l’augurio è che i prossimi mesi possano essere altrettanto ricchi.

Mentre i giocatori sono divisi sul destino di MultiVersus, qualcuno potrebbe infatti aver anticipato l’arrivo di contenuti tratti dalla serie di culto di Breaking Bad.

Come riportato anche da Wccftech, MultiVersus potrebbe vedere l’ingresso in scena di Walter White e soci, stando a un indizio apparso in rete.

Parlando su Twitter, il Senior Character Artist del gioco Dan Eder ha risposto a un fan di nome ‘Walter White For MultiVersus’ che chiedeva l’aggiunta del personaggio principale della serie televisiva Breaking Bad al gioco.

Eder ha infatti reso noto di «aspettarsi buone cose», lasciando quindi intendere che – di fatto – potrebbe davvero essere in arrivo qualcosa nei prossimi mesi.

Expect good things — Dan Eder (@3DanEder) January 1, 2023

Sebbene l’inclusione di Heisenberg o di qualsiasi altro contenuto ispirato a Breaking Bad, di per sé, sarebbe una cosa pazzesca, ciò che renderebbe la cosa ancora più interessante per MultiVersus è il fatto che il franchise non è di proprietà di Warner Bros. ma di Sony Pictures Television.

Questo significa che il team è effettivamente intenzionato ad aggiungere personaggi e contenuti da universi di proprietà non Warner, come rivelato qualche tempo fa. Staremo a vedere.

Restando in tema, il successo del platform fighter avrebbe ispirato anche alcuni illustri concorrenti a tentare operazioni simili: pare infatti che SEGA ha intenzione di lavorare al “suo” MultiVersus.