MultiVersus, la “fine” è vicina: Warner Bros rimuove il gioco da tutti gli store

MultiVersus si sta ormai lentamente avviando verso il programmato spegnimento dei server della beta, come parte del processo che porterà alla chiusura temporanea del gioco in vista del rilancio completo, previsto per il prossimo anno a data da destinarsi.

Il platform fighter di Warner Bros. e Player First Games si era dimostrato inizialmente un rivale temibile di Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon), ma una pessima gestione della Stagione 2 insieme a un netcode rivedibile ha portato il titolo a perdere sempre più credibilità e utenti, costringendo il team a prendere misure drastiche.

Come precedentemente annunciato in occasione della chiusura ufficiale, gli sviluppatori hanno ufficialmente rimosso MultiVersus nelle scorse ore da tutti gli store: se non lo avevate mai provato prima d’ora, non avrete dunque più la possibilità di scaricarlo fino all’effettivo rilancio del gioco.

Chiunque invece lo avesse già scaricato almeno una volta potrà ancora continuare a giocarci fino all’effettiva chiusura dei server, che avverrà il 25 giugno: tuttavia, gli autori hanno già confermato che non ci saranno più aggiornamenti per la beta, lasciando di fatto il platform fighter in una sottile linea di confine tra la vita e la morte.

Il team di MultiVersus ha inoltre confermato di aver rimosso anche la possibilità di acquistare Gleamium, la valuta in-game necessaria per sbloccare nuovi costumi o ulteriori contenuti aggiuntivi cosmetici.

MVPs, as of now, #MultiVersus is no longer downloadable for new players and has been temporarily removed from storefronts, along with Gleamium. You can play online modes until June 25 before the game goes offline in preparation for launch. For more info: https://t.co/MNPn82lhN0 — MultiVersus (@multiversus) April 4, 2023

Sebbene la scelta sia solo parzialmente giustificabile da un impressionante crollo dei giocatori attivi, la chiusura improvvisa dei server ha inevitabilmente frustrato i fan più fedeli, anche per via del rifiuto di rimborsare non solo chi ha acquistato precedentemente i Gleamium, ma anche chi ha dato fiducia al titolo acquistando i Pack Fondatore a 99 euro.

Se alcuni fan continuano dunque a dirsi ottimisti sulla buona riuscita del titolo, confidando nel rilancio come unica possibilità per consentire al team di lavorare senza pressione e sistemare tutti i limiti del gioco, dall’altra c’è chi ha detto agli sviluppatori di «vergognarsi», chiedendo indietro i suoi soldi — richieste rispedite al mittente, naturalmente.

In ogni caso, la rimozione di MultiVersus da tutti gli store digitali è l’ulteriore conferma di come quello che si era dimostrato uno dei più grandi successi del 2022, al punto da aver perfino vinto diversi premi come miglior picchiaduro senza essere neppure uscito, è riuscito a sbagliare tutto ciò che poteva e disperdere un patrimonio di utenti attivi, che ora sarà molto difficile riconquistare.

Vedremo se il rilancio previsto per il 2024 riuscirà ad avere gli effetti sperati: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori notizie sullo sviluppo.