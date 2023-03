MSI Vector, notebook gaming con RTX 3070 Ti, oggi costa 900€ in meno! Offerta bomba!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate il notebook gaming MSI Vector GP66HX, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, il notebook gaming MSI Vector GP66HX viene proposto a 2.799€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 1.899€, con uno sconto del 32%, pari a un risparmio reale di 900€. Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo notebook gaming a un prezzo eccezionale.

Il notebook gaming MSI Vector GP66HX è alimentato da un processore Intel Core i7-12800HX di dodicesima generazione (Alder Lake H) e da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8 GB di memoria GDDR6. Questa combinazione offre eccellenti prestazioni grafiche, anche per i giochi più recenti.

Il notebook gaming MSI Vector GP66HX è dotato di un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 240Hz, perfetto per i giochi ad alta velocità. Inoltre, è possibile collegare monitor esterni tramite l’uscita HDMI per aumentare la produttività.

Per garantire tempi di caricamento rapidi per giochi e applicazioni, MSI ha incluso un SSD NVME da 1 TB nel Vector GP66HX. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con 16 GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz e offre numerose porte per collegare accessori esterni. Infine, la tastiera è dotata di retroilluminazione per una migliore esperienza di utilizzo.

