MSI Pulse GL76, potente notebook gaming con RTX 3060, ora con uno sconto di 600 euro!

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI Pulse GL76, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.399€, rispetto agli usuali 1.999€ di listino, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 600€.

Il primo elemento che salta all’occhio del notebook gaming MSI Pulse GL76 è il suo display a risoluzione FullHD da 17,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. La presenza del trattamento antiriflesso aiuta a prevenire il fastidioso riverbero della luce ambientale sullo schermo, garantendo così immagini nitide e cristalline anche in ambienti luminosi.

Per i videogiocatori, la tastiera è un elemento fondamentale e il notebook gaming MSI Pulse GL76 è dotato di una keyboard retroilluminata completamente personalizzabile grazie alla funzionalità Mystic Light di MSI Center.

Ma le prestazioni di un notebook gaming non dipendono dal display e dalla tastiera: il processore e la scheda grafica costituiscono i componenti principali. Il notebook gaming MSI Pulse GL76 è equipaggiato con un Intel Core i7-12700H, che garantisce performance elevate in ogni situazione. Inoltre, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 di eseguito ottimamente anche i titoli più moderni. Completano la dotazione 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD NVMe da 1TB.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.