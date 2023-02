MSI GS66 Stealth, notebook sottile con RTX 3070 Ti, a un prezzo imperdibile! 700 euro di sconto!

Il notebook gaming MSI Stealth GS66 è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo potente e in grado di garantire un’esperienza di gioco di alta qualità anche in mobilità. Attualmente, il noto portale e-commerce Amazon offre questo straordinario notebook gaming a un prezzo incredibilmente conveniente, un’occasione che non dovrete lasciarvi sfuggire.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare il notebook MSI GS66 Stealth, che attualmente potete portarvi a soli 2.499€, rispetto agli usuali 3.199€ di listino, per un risparmio reale di 700 euro e uno sconto del 22%!

Il notebook gaming MSI GS66 Stealth è il dispositivo perfetto per chi cerca una potente macchina da gioco che possa essere utilizzata anche in movimento. Il notebook gaming MSI GS66 Stealth è dotato di un display IPS da 15,6 pollici con una risoluzione QHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz, perfetto per giocare anche ai titoli più esigenti. Inoltre, grazie all’uscita HDMI, è possibile creare configurazioni multimonitor per aumentare la produttività.

Sotto il cofano, il notebook gaming MSI GS66 Stealth è alimentato da un potente processore Intel i7-12700H di dodicesima generazione e da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8 GB di memoria GDDR6, garantendo così elevate prestazioni grafiche con i giochi più recenti, anche con l’attivazione di effetti di Ray Tracing e DLSS. Per velocizzare il caricamento dei giochi e delle applicazioni, il notebook gaming MSI GS66 Stealth è dotato di un SSD NVME da 1 TB.

Il notebook gaming MSI GS66 Stealth è anche dotato di 32 GB di RAM DDR5-4800, una serie di porte per collegare gli accessori esterni e una tastiera retroilluminata. Inoltre, grazie al sistema di raffreddamento Cooler Booster Trinity+, è possibile mantenere le temperature sotto controllo anche con uno spessore ridotto.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.