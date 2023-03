MSI Clutch GM41, mouse gaming wireless ultraleggero, solo per oggi a meno di 60 euro!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 20 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless, che attualmente potete portarvi a casa a soli 59,99€, rispetto agli usuali 84,99€ di listino, per un risparmio reale di 260€ e uno sconto del 29,41%.

Il mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight è l’accessorio ideale per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni elevate e design ergonomico. Sulle superfici laterali del mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight, così come sulla rotellina centrale, troviamo una copertura in gomma che garantisce una presa migliore e più sicura. In particolare, i sidegrip laterali presentano una trama a diamante che ne potenzia ulteriormente l’aderenza.

Gli switch Omron integrati nel mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight assicurano fino a 60 milioni di click, offrendo un feedback sonoro deciso e non invadente. Il mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight è dotato del sensore PixArt PAW 3389, capace di offrire 16.000 DPI di sensibilità e 400 IPS di tracciamento. Queste caratteristiche permettono di ottenere prestazioni eccellenti anche durante le partite più intense e competitive.

Il mouse gaming MSI Clutch GM41 Lightweight supporta la tecnologia NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Questa funzionalità permette di rilevare la latenza di sistema end-to-end e di fornire un monitoraggio accurato delle prestazioni del PC in tempo reale, aiutando gli utenti a ottimizzare l’esperienza di gioco.

