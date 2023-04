Morto Joel Hochberg, storico direttore di Rare e pioniere del gaming

Purtroppo siamo costretti a scrivere la notizia relativa alla morte di Joel Hochberg, storico direttore di Rareware che è venuto a mancare all’età di 87 anni.

Non utilizziamo “Rareware” a caso, perché Hochberg è stato uno dei pionieri dell’industria dei videogiochi per come la conosciamo oggi.

Nel 1986 è entrato a far parte della fondazione delloo studio insieme a Tim Stamper e Chris Stamper. Joel Hochberg si occupo di supervisionare le operazioni commerciali dell’azienda negli Stati Uniti, con una divisione con sede a Miami, in Florida.

Joel Hochberg

1935 – 2023

President of Rare Coin-it Inc, Miami and former Director of Rare Limited, Twycross.

«Joel ha cambiato il corso della storia, ci ha comprato la nostra prima console Nintendo Famicom durante uno dei suoi numerosi viaggi in Giappone.» — Tim Stamper, 20 aprile 2023

Proprio Tim Stamper è stato uno dei primi ad esprimere il proprio cordoglio per la morte di una figura così importante.

«Joel ha cambiato il corso della storia», ricorda Stamper: «ci ha comprato la nostra prima console Nintendo Famicom durante uno dei suoi numerosi viaggi in Giappone.»

Un cordoglio al quale si unisce anche Rare ovviamente, che in un tweet ricorda Joel Hochberg: «RIP Joel, e grazie da tutti noi per tutto quello che hai fatto per Rare.»

Hochberg lavorà come produttore di sale giochi per Centuri, continuando a dare il suo contributo all’industria dei videogiochi entrando in Rare.

Joel Hochberg è anche citato nei ringraziamenti speciali di numerosi videogiochi dell’azienda come Golden Eye, Donkey Kong Country e Conker’s Bad Fur Day.

Joel Hochberg lascia una moglie, dei figli e dei nipoti. Sicuramente lascia tristezza e malinconia anche ai videogiocatori che sono cresciuti con i prodotti di Rareware, in un cordoglio a cui si unisce anche la redazione di SpazioGames.it per intero.