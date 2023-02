Monitor MSI Oculux a 165Hz, ottimo per gli eSports, ora in sconto!

Anche oggi, lunedì 27 febbraio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor gaming MSI Optix G273QF, che attualmente potete portarvi a casa a soli 348,99€, rispetto agli usuali 399€ di listino, per un risparmio reale di 50€ e uno sconto del 13%.

Con una risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel), il monitor gaming MSI Optix G273QF possiede un pannello IPS da 27 pollici che offre immagini dettagliate e nitide per farvi immergere completamente nel vostro gioco preferito. Il design del monitor gaming MSI Optix G273QF è elegante e moderno, con una base in metallo spazzolato che garantisce una stabilità eccellente. La cornice ultra-sottile consente una visione più ampia, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il monitor gaming MSI Optix G273QF è dotato di un tempo di risposta di un solo millisecondo, il che garantisce una visualizzazione rapida delle immagini e riduce al minimo le sfocature durante le sessioni ad alta velocità. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz, invece, consente di ottenere una fluidità impareggiabile.

La tecnologia AMD FreeSync Premium è in grado di eliminare il tearing e lo stuttering dell’immagine, garantendo un’esperienza fluida e priva di immagini spezzate. Con la luminosità massima di 300 nits, invece, potrete visualizzare immagini brillanti e vivaci, mentre il rapporto di contrasto di 1000:1 garantisce neri profondi e bianchi luminosi.

