Monitor gaming Philips 27″ 165Hz con uno sconto del 36%! Vero affare!

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor gaming Philips Momentum 27M1N3200ZA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 209,90€, rispetto agli usuali 325,90€ di listino, con uno sconto del 36% e un risparmio reale di 116€.

Il design del monitor gaming Philips Momentum 27M1N3200ZA è decisamente accattivante, con una cornice ultra sottile e una base solida e resistente. La scocca nera opaca conferisce un tocco di eleganza e sobrietà che lo rende adatto a qualsiasi ambiente, sia che si tratti di una stanza da gioco o di un ufficio.

Ma passiamo alle specifiche tecniche: il monitor gaming Philips Momentum 27M1N3200ZA è dotato di un pannello IPS a risoluzione FullHD (1.920×1.080 pixel) che garantisce un’immagine cristallina e dettagliata.

Il monitor gaming Philips Momentum 27M1N3200ZA è anche dotato della tecnologia Adaptive Sync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda video del computer per eliminare eventuali sfarfallii o scatti nell’immagine. Inoltre, il tempo di risposta di un 1ms e il refresh rate di 165 Hz garantisce un’esperienza di gioco fluida e priva di artefatti. Tra le altre caratteristiche interessanti del monitor gaming Philips Momentum 27M1N3200ZA, segnaliamo anche la presenza di due altoparlanti integrati da 5 Watt.

